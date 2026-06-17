Con exministro de Piñera como abogado: García Ruminot confirma que gobierno defenderá Escuelas Protegidas ante el TC

Este martes el pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento de senadores y diputados opositores respecto a artículos del proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa ya despachada por el Congreso y que, entre otras cosas, permite la revisión de mochilas en colegios y abre la puerta a la pérdida de la gratuidad en la educación superior.

Mientras la oposición valoró la admisibilidad del requerimiento, el gobierno confirmó que defenderá la iniciativa ante el TC con el apoyo del abogado y exministro secretario general de la Presidencia de Sebastián Piñera, Juan José Ossa.

En diálogo con radio ADN, el titular de la Segpres, José García Ruminot, aseguró que irán “a defender la posición del gobierno ante el Tribunal Constitucional como corresponde a nuestro Estado de derecho”.

El ministro acusó que “se han impugnado normas del proyecto de ley ya tramitado en el Congreso Nacional. Escuelas Protegidas es una necesidad muy potente. La violencia que se está viviendo en muchos establecimientos educacionales en su interior es de verdad muy dolorosa”, sostuvo.

En esa línea, García planteó que “no puede haber un buen proceso de enseñanza si no tenemos tranquilidad al interior de los establecimientos educacionales, si no protegemos a nuestros estudiantes, si no protegemos a nuestros profesores, a nuestros asistentes de la educación”.