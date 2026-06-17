SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Con exministro de Piñera como abogado: García Ruminot confirma que gobierno defenderá Escuelas Protegidas ante el TC

    El titular de la Segpres dijo estar convencido de que el Ejecutivo ha "actuado en conformidad con las normas constitucionales y esa posición la vamos a ir a defender al TC".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este martes el pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento de senadores y diputados opositores respecto a artículos del proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa ya despachada por el Congreso y que, entre otras cosas, permite la revisión de mochilas en colegios y abre la puerta a la pérdida de la gratuidad en la educación superior.

    Mientras la oposición valoró la admisibilidad del requerimiento, el gobierno confirmó que defenderá la iniciativa ante el TC con el apoyo del abogado y exministro secretario general de la Presidencia de Sebastián Piñera, Juan José Ossa.

    En diálogo con radio ADN, el titular de la Segpres, José García Ruminot, aseguró que irán “a defender la posición del gobierno ante el Tribunal Constitucional como corresponde a nuestro Estado de derecho”.

    El ministro acusó que “se han impugnado normas del proyecto de ley ya tramitado en el Congreso Nacional. Escuelas Protegidas es una necesidad muy potente. La violencia que se está viviendo en muchos establecimientos educacionales en su interior es de verdad muy dolorosa”, sostuvo.

    En esa línea, García planteó que “no puede haber un buen proceso de enseñanza si no tenemos tranquilidad al interior de los establecimientos educacionales, si no protegemos a nuestros estudiantes, si no protegemos a nuestros profesores, a nuestros asistentes de la educación”.

    “Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que hemos actuado de conformidad con las normas constitucionales y esa posición la vamos a ir a defender al Tribunal Constitucional”, aseveró.

    Más sobre:Juan José OssaJosé García Ruminot

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La escritora argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de novela 2026

    Banco Central recorta proyección de PIB y ve más inflación para 2026

    La actriz Kelly Reilly y la exitosa nueva vida de Yellowstone: “Beth y yo somos animales muy diferentes”

    Senadora Provoste y proyecto de sala cuna universal: “No nos parece una buena política desvestir un santo para vestir a otro”

    Diputado Sánchez sostiene que estarían los votos para la AC contra Grau y afirma que trabajo en la comisión revisora “va bien encaminado”

    Desde shock de oferta sin precedente a excedente histórico: la AIE advirtió inundación de petróleo tras la guerra

    Lo más leído

    1.
    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    2.
    El extenso pliego de peticiones de senadores DC, PC, FA y FREVS a Quiroz en antesala de votación por megaproyecto

    El extenso pliego de peticiones de senadores DC, PC, FA y FREVS a Quiroz en antesala de votación por megaproyecto

    3.
    Exministra Lobos queda fuera de la carrera por la secretaría del Senado: prosecretario de la Cámara se alza como candidato

    Exministra Lobos queda fuera de la carrera por la secretaría del Senado: prosecretario de la Cámara se alza como candidato

    4.
    Gobierno anuncia revisión total de pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social

    Gobierno anuncia revisión total de pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social

    5.
    Diputados RN piden sumario en la PDI tras acusar “respuesta insuficiente” a oficio de 2025 que alertó sobre el ingreso de menores haitianos

    Diputados RN piden sumario en la PDI tras acusar “respuesta insuficiente” a oficio de 2025 que alertó sobre el ingreso de menores haitianos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Congo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Congo en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 17 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 17 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Congo en TV y streaming

    Con exministro de Piñera como abogado: García Ruminot confirma que gobierno defenderá Escuelas Protegidas ante el TC

    Banco Central recorta proyección de PIB y ve más inflación para 2026
    Negocios

    Banco Central recorta proyección de PIB y ve más inflación para 2026

    Desde shock de oferta sin precedente a excedente histórico: la AIE advirtió inundación de petróleo tras la guerra

    Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico
    Tendencias

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días

    Fallece Hans Marwitz, histórico relator del fútbol chileno a los 85 años
    El Deportivo

    Fallece Hans Marwitz, histórico relator del fútbol chileno a los 85 años

    “Es un loco”: las reacciones de Erling Haaland y Marcelo Gallardo ante la histórica noche de Lionel Messi en el Mundial

    Nano Zuleta, formador de Nicolás Massú: “Kegevic tiene un discurso que lo escuchan las personas que no saben de él”

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La escritora argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de novela 2026
    Cultura y entretención

    La escritora argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de novela 2026

    La actriz Kelly Reilly y la exitosa nueva vida de Yellowstone: “Beth y yo somos animales muy diferentes”

    Caszely, Pelé, Don Elías y más: los 10 futbolistas que se convirtieron en cantantes y músicos

    Corea del Sur reducirá las áreas con restricciones a civiles cerca de la frontera con Corea del Norte
    Mundo

    Corea del Sur reducirá las áreas con restricciones a civiles cerca de la frontera con Corea del Norte

    Israel lanza nuevos bombardeos contra el sur de Líbano a pesar del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán

    Aplazan hasta el 22 de julio la próxima audiencia de Maduro ante la Justicia de Estados Unidos

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
    Paula

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia