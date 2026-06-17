SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Oposición valora admisibilidad del TC a requerimientos contra Escuelas Protegidas

    El TC acogió a trámite dos acciones que buscan declaran insconstitucionales ciertos artículos del proyecto de ley estrella del gobierno en materia de seguridad escolar. Una fue presentada por un grupo de diputados, y otra, por senadores.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Roberto Gálvez
    Santiago, 23 de Abril de 2026. Instalacion de sillas y mesas en reja del Instituto Nacional en senal de protesta por la aprobacion de la Ley de Escuelas Protegidas Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Puertas adentro en el Ministerio de Educación reconocen que aunque la admisibilidad del requerimiento presentado por la oposición en el Tribunal Constitucional (TC) por Escuelas Protegidas era una posibilidad, en el fuero interno guardaban la esperanza de que esto no prosperara. Pero no fue así.

    Y es que el pleno del TC declaró admisible este martes el requerimiento de senadores y diputados opositores respecto a artículos de la iniciativa ya despachada por el Congreso y que, entre otras cosas, permite la revisión de mochilas en colegios y abre la puerta a la pérdida de la gratuidad en educación superior.

    Según comunicaron desde el TC, se acordó admitir el trámite presentado por dos grupos de parlamentarios: por un lado, diputados del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido de la Gente e independientes, y, por otra parte, de senadores de oposición, dando paso a estudiar el fondo de la acción.

    “Que impugnan de inconstitucionalidad de los artículos 1°, numeral 2, en lo que respecta al artículo 16 J, en las oraciones finales de sus incisos octavo y noveno; 2°; y 6°, numerales 1 y 2, del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, correspondiente al Boletín N°18.156-04″, explicaron desde el TC, misma decisión que adoptó el grupo de diputados.

    Las cuatro normas específicas que, a juicio de los parlamentarios, vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes garantizados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile, son la revisión de mochilas, bolsos y efectos personales de los estudiantes y la disposición que autoriza a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) a registrar vestimentas y pertenencias al interior de los establecimientos sin una orden previa de un fiscal.

    Además, se impugna la obligación de prohibir vestimentas o accesorios que “promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”. Asimismo, se cuestiona la inhabilidad de cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior aplicable a personas condenadas por determinados delitos.

    El pleno que tomó la decisión estuvo integrado por sus 10 titulares. El requerimiento queda en condiciones de continuar con su tramitación para pronunciarse sobre el fondo.

    Desde el Mineduc, donde internamente asumen que esto, cuando menos, retrasará la implementación de Escuelas Protegidas, aseveran que la admisibilidad “constituye una etapa propia del proceso, pero que no dice relación alguna con el resultado de fondo”.

    “El Ministerio de Educación mantiene la convicción de que la ley Escuelas Protegidas aprobada por el Congreso con amplia mayoría, representa una herramienta valiosa y necesaria, que permitirá entregar tranquilidad a los equipos directivos, docentes y asistentes de la educación, y que responde a una demanda de las familias y la ciudadanía”.

    Los requirientes

    Desde el Tribunal Constitucional señalaron que son dos grupos de parlamentarios los que presentaron los requerimientos en contra de las cuatro normas mencionadas.

    El primero son diputados: Ignacio Achurra, Jaime Bassa, María Francisca Bello, Jorge Brito, Félix Bugueño, Matías Fernández, Lorena Fries, Javiera Morales, Coca Ñanco, Emilia Schneider, Constanza Schönhaut, Carolina Tello, Tatiana Urrutia, Consuelo Veloso, Gonzalo Winter y Gael Yeomans, todos del Frente Amplio.

    La diputada Emilia Schneider, jefa de bancada del FA e integrante de la Comisión de Educación, valoró que se haya acogido a trámite el requerimiento del proyecto “que el gobierno ha llamado Escuelas Protegidas, que de protección y de seguridad no tiene nada. Vulnera los derechos de niños y niñas, de estudiantes y también de las familias, y vamos a seguir defendiendo sus derechos. Así como lo hicimos en la tramitación de este proyecto, donde presentamos más de 70 propuestas para mejorarlo y el gobierno nos dio un portazo. Quisieron legislar a tontas y a locas y por eso vemos que se vulnera la Constitución en nuestro país. Vamos a seguir insistiendo y esperamos que el TC acoja nuestros argumentos”.

    A este requerimiento se sumaron los independientes Gustavo Gatica, Héctor Ulloa, Carolina Cucumides, Bernardo Salinas, Marisela Santibáñez, Valentina Cáceres y Roberto Celedón, la PDG Tamara Ramírez, y los PPD Andrea Parra y Carlos Cuadrado.

    Del mismo modo se hicieron parte Ana María Gazmuri (PAH), los PS Francisco Crisóstomo, Andrea Macías, Emilia Nuyado, Juan Santana y César Valenzuela, además de los PC Marcos Barraza, Boris Barrera, Nathalie Castillo, Luis Cuello, Sofía Gonzalez, Irací Hassler, Lorena Pizarro y Daniela Serrano.

    Precisamente, esta última, integrante de la Comisión de Educación, fue una de las impulsoras del requerimiento, y sobre la admisibilidad señala que “es una buena noticia que el tribunal haya acogido a tramitación nuestro requerimiento, toda vez que este tiene como objetivo principal resguardar garantías constitucionales cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes”. Por otra parte, añade, “cuando estamos hablando de Escuelas Protegidas, estamos hablando del conejillo de Indias de este gobierno para introducir un Registro Nacional de Vándalos, que tienen similitudes. Es decir, hoy día, a cualquier falta, poder quitar un derecho social tan importante como es la gratuidad”.

    El segundo requerimiento acogido, dicho está, corrió por cuenta de diversos senadores: Danisa Astudillo, Alfonso De Urresti y Fidel Espinoza (todos PS); Karol Cariola, Claudia Pascual y Daniel Núñez (del PC); Ricardo Celis (PPD); las independientes Ximena Órdenes y Alejandra Sepúlveda; Esteban Velásquez (FRVS); Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez (FA); e Iván Flores, Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste (DC).

    Esta última senadora dice valorar “que el Tribunal Constitucional haya acogido a tramitación el requerimiento que hicimos como Comité Unido del Senado”. Y suma: “Confiamos en que en el estudio de fondo que hará el TC se pueda aclarar la eventual inconstitucionalidad de algunas disposiciones de este proyecto de ley, particularmente aquellas relativas a revisiones de las pertenencias de las y los estudiantes, la intervención policial en establecimientos educacionales y las restricciones al acceso a la gratuidad en educación superior como una pena accesoria”.

    “La seguridad en las comunidades educativas es una prioridad que debe ser complementaria a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, al derecho a la educación y a las garantías constitucionales que nos rigen en un Estado de Derecho. Como requirentes, colaboraremos activamente en todo dicho proceso”, cierra Provoste.

    Pero desde el oficialismo ponen paños fríos a esta suerte de primer triunfo de la oposición en el TC. El diputado Luis Pardo (RN), integrante de la Comisión de Educación, asevera: “Que se hayan declarado admisibles los requerimientos no significa que vayan a ser inconstitucionales. Yo tengo la seguridad que lo aprobado respeta la Constitución y que el resultado ante el TC será favorable. Finalmente, detrás de cada una de estas normas hay un profesor agredido, un estudiante amenazado y una familia que pide tranquilidad, y me parece lamentable que en virtud de la oposición ellos deban esperar”.

    Más sobre:Tribunal ConstitucionalEscuelas ProtegidasEducaciónMineduc

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Sur reducirá las áreas con restricciones a civiles cerca de la frontera con Corea del Norte

    Mujer muere tras ser apuñalada en Maipú: hay un sujeto detenido

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días

    Caszely, Pelé, Don Elías y más: los 10 futbolistas que se convirtieron en cantantes y músicos

    Lo más leído

    1.
    Acusan a Corporación Municipal de Colina de gastar casi $13 millones en álbumes y láminas del Mundial en “compras fragmentadas”

    Acusan a Corporación Municipal de Colina de gastar casi $13 millones en álbumes y láminas del Mundial en “compras fragmentadas”

    2.
    Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción para jueces por mal uso de licencias médicas

    Corte Suprema ordena abrir 56 cuadernos de remoción para jueces por mal uso de licencias médicas

    3.
    FACH mantiene puente aéreo humanitario en Bolivia con traslado de 10 toneladas de alimentos a La Paz

    FACH mantiene puente aéreo humanitario en Bolivia con traslado de 10 toneladas de alimentos a La Paz

    4.
    DC ingresa moción para crear Registro de Vándalos de Cuello y Corbata: establece sanciones adicionales a condenados por delitos económicos

    DC ingresa moción para crear Registro de Vándalos de Cuello y Corbata: establece sanciones adicionales a condenados por delitos económicos

    5.
    Comisión investigadora por estallido social acordó citar al ministro Pérez Mackenna por conversaciones de Zaliasnik

    Comisión investigadora por estallido social acordó citar al ministro Pérez Mackenna por conversaciones de Zaliasnik

    6.
    Colegio de Abogados abre investigación ética contra Zaliasnik por chats con Hermosilla en medio de nueva controversia interna

    Colegio de Abogados abre investigación ética contra Zaliasnik por chats con Hermosilla en medio de nueva controversia interna

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 17 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 17 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 17 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 17 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mujer muere tras ser apuñalada en Maipú: hay un sujeto detenido

    Adultos mayores sufren violento robo al interior de su vivienda en Providencia: fueron intimidados y maniatados

    Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda
    Negocios

    Gobierno busca los votos para aprobar proyecto que eleva la deuda: PDG en duda y la DC se abre a negociar con Hacienda

    Reforma previsional: super de Pensiones detalla los criterios que evalúa para el desarrollo del régimen de inversiones

    Subtel sumará 20 permisos al proceso de fast track para reducir sus tiempos de tramitación en más de 80%

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico
    Tendencias

    ¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico

    Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto

    Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días

    Nano Zuleta, formador de Nicolás Massú: “Kegevic tiene un discurso que lo escuchan las personas que no saben de él”
    El Deportivo

    Nano Zuleta, formador de Nicolás Massú: “Kegevic tiene un discurso que lo escuchan las personas que no saben de él”

    Noruega alucina con el estreno goleador de Haaland en el Mundial 2026: “Dejó boquiabierto a los estadounidenses”

    Por burlas a Heung-Min Son: el plantel de Corea del Sur rompe su relación con la prensa en pleno Mundial

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Caszely, Pelé, Don Elías y más: los 10 futbolistas que se convirtieron en cantantes y músicos
    Cultura y entretención

    Caszely, Pelé, Don Elías y más: los 10 futbolistas que se convirtieron en cantantes y músicos

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    Corea del Sur reducirá las áreas con restricciones a civiles cerca de la frontera con Corea del Norte
    Mundo

    Corea del Sur reducirá las áreas con restricciones a civiles cerca de la frontera con Corea del Norte

    Israel lanza nuevos bombardeos contra el sur de Líbano a pesar del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán

    Aplazan hasta el 22 de julio la próxima audiencia de Maduro ante la Justicia de Estados Unidos

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores