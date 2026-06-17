Irán insiste ante Rusia que Estados Unidos es “responsable” del cumplimiento del acuerdo también en Líbano

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha trasladado a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Estados Unidos es el responsable del cumplimiento del acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades en todos los frentes, cuando las miradas se centran en la situación en Líbano y la continuada ofensiva de Israel.

En una llamada telefónica este miércoles, el jefe de la diplomacia iraní ha explicado los detalles del memorando de entendimiento alcanzado con Washington, momento en el que Araqchi “hizo hincapié en la responsabilidad de Estados Unidos por la correcta aplicación de sus cláusulas y la necesidad de detener por completo la agresión del régimen sionista contra Líbano”.

Por parte de Rusia, Lavrov ha expresado su apoyo a los acuerdos alcanzados mediante la mediación efectiva de Pakistán y Qatar para reducir las tensiones en la región, según ha informado el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

“Subrayó la importancia del cumplimiento por parte de todas las partes involucradas en el conflicto armado, incluido Israel”, ha indicado su oficina, al tiempo que incide en que Rusia ha dejado clara su “continua disposición” a colaborar en los esfuerzos para resolver la crisis en Irán.

Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra abierta en Medio Oriente, a causa de la ofensiva de Washington y Tel Aviv, y proceder a la reapertura del paso de Ormuz.

El acuerdo está pendiente de firmarse este viernes en el resort de lujo Burgenstock, a los pies del lago Lucerna, ubicado en el cantón de Nidwalden. Su contenido no ha sido desvelado oficialmente todavía, con distinta versiones entre Estados Unidos e Irán sobre los compromisos económicos que se derivan del pacto o si finalmente el paso en Ormuz será gestionado por un mecanismo concertado entre Irán y Omán.