Pablo Longueira (UDI): “Si la derecha no hace una coalición, en tres años va a pasar Franco Parisi a la segunda vuelta”

Con la férrea decisión de que el partido que fundó vuelva a sus raíces y “estar donde la gente que sufre”, el exsenador, exministro y extimonel de la UDI, Pablo Longueira, se ha manifestado disponible para liderar nuevamente la colectividad.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Longueira recalcó en varias oportunidades la necesidad de que las colectividades de derecha formen una coalición amplia -de hecho, planteó que esto debió haber pasado antes de que José Antonio Kast asumiera- y advierte que de no ser así, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, en la próxima elección presidencial podría pasar a segunda vuelta en desmedro de este sector.

“Hoy día creo que está en segunda vuelta Franco Parisi. Entonces, hoy día, si la derecha, por ejemplo, tú no haces esta coalición y en tres años más van tres candidatos, va a pasar Franco Paris en la segunda vuelta ”, aseguró.

En esa línea, Longueira explicó que vuelve a la primera línea política con el objetivo de que la derecha pueda seguir en La Moneda tras la administración de Kast.

“Estimé que, que debía volver a contribuir a, principalmente, mi objetivo es tratar de que hayan dos o tres gobiernos de la coalición del 62% (...) Creo que el éxito y el avance de los países y los pueblos se da cuando hay coaliciones estables que son capaces de darles dos o tres gobiernos”, señaló.

En esa línea, sostuvo que esta alianza de partidos de derecha debió haber estado al inicio del gobierno. “Quiero ser muy claro, yo hubiera instalado el gobierno con la coalición. Creo que parte de los problemas que hemos tenido en el diseño, en la instalación, es porque no hay coalición”, sostuvo

“Las coaliciones te sirven en los malos momentos, porque tú cuando gobiernas otras cosas con guitarra, ya un dicho bastante conocido, entonces la coalición te sirve para gobernar”, añadió.

En tanto, Longueira explicó que la posibilidad de volver a presidir la UDI tiene como objetivo el “volver a nuestras raíces”. En ese sentido, sostuvo que:“Nosotros tenemos que estar donde están los chilenos que sufren. Nosotros tenemos que hacer gente de derecha donde no está la derecha. Ese es el proyecto histórico de la UDI, y a eso yo quiero que volvamos”.

Asi explicó que la UDI “obviamente que perdió influencia. No sacamos ningún senador. Esa es la mejor demostración”.

Al ser consultado sobre si gente que dejó el partido y que hoy está en el Partido Republicano se le han acercado para volver a la colectividad, el exministro señaló: “Sí, van a haber algunos. Lo debo reconocer porque me han abordado, ‘Pablo, si tú vuelves, yo vuelvo’. Pero no es mi objetivo. Mi objetivo es que los que no están militando vuelvan. Estoy en eso, está muy cerca de llegar a los mil que han retornado, y yo estoy en una campaña para que vuelvan diez mil. Pero no es mi objetivo andar reclutando gente a otros partidos, pero, bueno, bienvenido a los que quieran venir a fortalecer este partido de derecha”.

En la conversación Pablo Longueira además, aseguró que es amigo del diputadi Jorge Alessandri - su posible contendor en la interna UDI- y sostuvo que estaba dispuesto a integrar una misma directiva si el objetivo es el mismo.

“No quiero ser presidente, quiero que la UDI vuelva a ser lo que era ¿Dónde tengo que estar yo? Me da lo mismo, qué importa el cargo", señaló.

Yogures con fecha de vencimiento

Al exsenador se le recordó que en una entrevista anterior en Desde la Redacción y en plena instalación del gobierno de Kast, sostuvo que mucho de los elegidos, al iguial que los yogures, tenían fecha de vencimiento. Y antes de los tres meses ya varias autoridades han dejado su cargo.

“Cuando dije ese término aquí, no se me ocurrió aquí, lo pensé la noche anterior, porque tú entenderás que cuando uno usa un término así, es porque busca, quiere provocar algo. Hay mucha gente que, obviamente, se molesta que yo haya criticado en su minuto, y después ahora yo veo todos los chats y dicen, ‘Pablo tenía la razón’”, señaló.

“¿Me da lo mismo tenerla o no (la razón)? Yo soy una persona que he colaborado con todos los gobiernos, independiente del corte político y la historia está acreditada, porque me mueve el bien del país. Yo no soy opositor a los gobiernos. Yo soy opositor a las malas ideas y a las malas políticas públicas. Si la hace mi gobierno, la critico, y si la hace el otro, también. Así me aproximo a la política y así lo hice durante toda mi vida. Entonces, cuando vi la instalación, era evidente que iba a ocurrir lo que ocurrió“.

Revisa la entrevista completa acá: