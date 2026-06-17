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    Acuerdo entre Washington y Teherán contemplaría fondo privado de US$300 mil millones para impulsar inversiones y reconstrucción económica de Irán

    El mecanismo, incluido en el acuerdo marco que busca poner fin al conflicto entre ambos países, ya contaría con compromisos por más de la mitad de los recursos proyectados y apunta a atraer capital extranjero hacia sectores estratégicos de la economía iraní una vez que se alcance un pacto definitivo.

    Por 
    Roberto Martínez
    Banderas de Irán y Estados Unidos. Foto: setav.org/archivo.

    Un fondo privado de inversión por US$300 mil millones destinado a promover la recuperación económica y atraer capital extranjero hacia Irán emerge como uno de los componentes más ambiciosos del acuerdo marco alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra que enfrentó a ambos países durante los últimos meses.

    Según reveló la agencia Reuters, citando a una fuente con conocimiento directo en las negociaciones, más de la mitad de los recursos proyectados para este instrumento financiero ya habría sido comprometida por empresas e inversionistas internacionales, pese a que el mecanismo aún no ha sido formalmente anunciado y solo entrará en vigor si las partes logran suscribir un acuerdo definitivo.

    La iniciativa forma parte del entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que contempla además el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y la seguridad regional.

    De acuerdo con la información difundida, el denominado Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo no será financiado con recursos gubernamentales ni consistirá en un programa de reparaciones de guerra.

    Por el contrario, se trata de un vehículo de inversión privado diseñado para generar incentivos económicos que faciliten la concreción de un acuerdo permanente entre ambas partes.

    Los recursos comprometidos provendrían de compañías con sede en Estados Unidos, países árabes del Golfo, Asia, Sudamérica y África, interesadas en participar en proyectos vinculados a energía, logística, manufactura, transporte e infraestructura.

    La fuente citada indicó que empresas de Corea del Sur, Japón, Singapur, Malasia y Estados Unidos ya manifestaron su disposición a participar financieramente, aunque no se entregó un listado completo de inversionistas.

    De una indemnización a un fondo de desarrollo

    Según fuentes iraníes consultadas por Reuters, Teherán inicialmente había solicitado a Washington una compensación cercana a US$400 mil millones por los daños provocados durante la guerra.

    Sin embargo, la administración estadounidense rechazó la posibilidad de entregar indemnizaciones directas, lo que llevó a las partes a explorar una fórmula alternativa basada en inversiones privadas.

    Así surgió la idea de crear un fondo internacional que permita financiar la recuperación de infraestructura dañada y potenciar el crecimiento económico del país persa.

    El mecanismo contempla distintas modalidades de participación de actores regionales, incluyendo garantías crediticias, líneas de financiamiento y aportes directos para la reconstrucción de instalaciones afectadas por el conflicto.

    Entre los proyectos que podrían beneficiarse figuran complejos industriales, refinerías, aeropuertos y otras infraestructuras estratégicas.

    Cabe recordar que Irán posee las segundas mayores reservas probadas de gas natural del mundo y las cuartas mayores reservas de petróleo, además de una población superior a los 92 millones de habitantes, mayoritariamente joven y con altos niveles de formación.

    A ello se suma una base industrial diversificada y oportunidades de desarrollo en sectores como la petroquímica, la minería, la agricultura y el turismo.

    No obstante, durante los últimos 40 años el país ha recibido escasa inversión extranjera significativa debido a las restricciones financieras y comerciales derivadas de las sanciones internacionales.

    Desde Washington, el vicepresidente estadounidense JD Vance confirmó que Irán podría acceder a los beneficios del fondo siempre que cumpla las condiciones establecidas por Estados Unidos.

    Entre ellas figuran el desmantelamiento de su programa nuclear, la eliminación de sus reservas de uranio enriquecido y la aceptación de un estricto sistema de inspecciones y verificación internacional.

    Estas condiciones forman parte de una de las áreas más sensibles de la negociación, que será abordada paralelamente durante los próximos dos meses.

    60 días para alcanzar un acuerdo definitivo

    El memorándum de entendimiento que ambas partes prevén suscribir establece un período de 60 días de negociaciones para avanzar hacia un acuerdo definitivo.

    Durante ese tiempo, administradores e inversionistas trabajarán junto a autoridades iraníes para identificar proyectos prioritarios y definir la estructura operativa del fondo.

    “Solo se creará una vez que se firme el acuerdo final”, explicó una de las fuentes involucradas.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.AcuerdoFondo privadoRecuperación económicaFondo para la Reconstrucción y el DesarrolloMundo

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