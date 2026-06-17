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    Política

    Comisión de Ciencias rechaza proyecto que buscaba establecer normas para el cobro de las deudas del CAE

    Por 6 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, el proyecto fue rechazado por no alcanzar el quórum necesario para su aprobación.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, rechazó en general esta jornada el proyecto de ley que buscaba modificar la ley Nº 20.027, y que buscaba establecer normas para el financiamiento de estudios de educación superior, en materia de cobro de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE)

    Esto, en el contexto de los cobros y embargos a las cuentas corrientes que se le han realizado a los deudores.

    La votación alcanzó 6 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, siendo finalmente rechazada por no alcanzar el quórum necesario para su aprobación.

    A la sesión fueron invitados tanto la ministra de Educación, María Paz Arzola, como de Hacienda, Jorge Quiroz, sin embargo ambas autoridades se excusaron nuevamente de asistir a la instancia.

    Asimismo, también estuvieron presentes la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Laura Mlynarz, y su vicepresidenta, Monserrat Lagos, quienes junto con manifestar mucha preocupación por los cobros a los deudores del CAE, también lamentaron que los ministros no estuviesen presentes, acusando una falta de diálogo.

    Ante la situación, la comisión acordó oficiar a la ministra Arzola para que se reuniera con la directiva de la Federación de Estudiantes.

    Sobre el proyecto

    El proyecto, que se encontraba en primer trámite constitucional, fue iniciado en moción por los diputados y diputadas del Frente Amplio Emilia Schneider, María Francisca Bello, Valentina Cáceres, Matías Fernández, Ericka Ñanco, Constanza Schonhaut, Carolina Tello, Tatiana Urrutia, Gonzalo Winter y Gael Yeomans.

    La inciativa contaba con un artículo único, la cual modifica la ley 20.027, y añade un artículo 18 ter nuevo, que establece lo siguiente:

    Artículo 18 ter: Las facultades de la Tesorería General de la República para otorgar facilidades de pago y suscribir convenios con deudores morosos se regirán por los siguientes principios:

    1. Podrán establecerse estos regímenes diferenciados para aquellos deudores cuyos ingresos sean inferiores a cinco millones de pesos.
    2. Para la determinación del monto del pie inicial y de las cuotas mensuales, deberá considerarse la capacidad económica del deudor, en particular sus ingresos y gastos. Dichos montos deberán fijarse conforme a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que permita compatibilizar la recaudación fiscal con la efectividad del cumplimiento del convenio.
    3. El deudor podrá solicitar la modificación del convenio de pago en caso de cambios sustantivos en su situación económica, debidamente acreditados".
    Más sobre:PolíticaCámara de Diputados

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