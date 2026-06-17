Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming
Las selecciones se miden en el Estadio Dallas por el Grupo L del Mundial 2026.
Llega el debut del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026, donde Inglaterra juega contra Croacia.
Las selecciones comparten la fase inicial con Ghana y Panamá, que también salen a la cancha este miércoles.
Cuándo juega Inglaterra vs. Croacia
El partido de Inglaterra contra Croacia es este miércoles 17 de junio, a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.
Dónde ver a Inglaterra vs. Croacia
El partido de Inglaterra contra Croacia se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.
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