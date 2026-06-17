Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales England football team

Llega el debut del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026, donde Inglaterra juega contra Croacia.

Las selecciones comparten la fase inicial con Ghana y Panamá, que también salen a la cancha este miércoles.

Cuándo juega Inglaterra vs. Croacia

El partido de Inglaterra contra Croacia es este miércoles 17 de junio, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Dallas de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Inglaterra vs. Croacia

El partido de Inglaterra contra Croacia se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+, dentro del Plan Premium.