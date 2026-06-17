Corea del Sur reducirá las áreas con restricciones a civiles cerca de la frontera con Corea del Norte

Las autoridades de Corea del Sur han empezado a retirar medidas de restricción en zonas cercanas a la frontera con Corea del Norte, por lo que la población podrá acceder a partir de ahora a áreas situadas a unos kilómetros de la zona desmilitarizada a la que antes no podían aproximarse.

El ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu Back, ha confirmado así que la llamada Línea de Control Civil --que restringe el acceso a una distancia de 10 kilómetros de la Zona Desmilitarizada de Corea, fuertemente fortificada para proteger instalaciones militares-- quedará reducida a seis kilómetros.

Ahn ha explicado que esto permitirá a los residentes y los agricultores tener un mayor acceso en zonas en las que antes era necesario obtener un permiso del Ejército para ello, lo que ha provocado trabas y problemas económicos a la población.

Así, ha asegurado que estas nuevas medidas tienen como objetivo “mejorar la comodidad de los residentes locales al tiempo que se garantiza la eficacia de las operaciones militares” y ha garantizado que se “simplificarán los procedimientos de autorización para el uso de drones con fines agrícolas”.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto entre 1950 y 1953 terminó con un armisticio, no con un tratado de paz, y están separadas por una zona desmilitarizada que atraviesa la frontera.

“Impulsaremos el desarrollo regional siempre que no interfiera con las operaciones militares”, ha afirmado Ahn, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap, que apunta a que con esto se podrá solventar en gran medida la situación y resolver las quejas de los residentes locales.

Corea del Norte y Corea del Sur siguen técnicamente en guerra dado que el conflicto bélico que se extendió entre 1950 y 1953 no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio.