Concejala de Lumaco que participaba de un encuentro nacional de autoridades en Coquimbo fue detenida por hurto en un mall

Yanela Flores consiguió 787 votos en su candidatura para concejal de Lumaco por el Partido Republicano en las elecciones municipales de 2024.

La ingeniera comercial de 43 años, nacida en la localidad de Pichi Pellahuén, fue uno de los seis representantes electos entre 37 candidatos, la mayor parte independientes.

Este martes, fue detenida por hurto en Coquimbo.

Flores viajó a la zona para participar del Congreso Nacional de Concejales y Concejalas 2026 que organiza la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) del 16 al 19 de junio, con la participación de más de 800 representantes edilicios.

De acuerdo a la información policial preliminar, a eso de las 19.00 horas, efectivos de la 2° Comisaría de Carabineros concurrieron hasta el Mall Vivo de Coquimbo debido a que el personal de seguridad del recinto mantenía a una mujer retenida.

Según los antecedentes que recabó la policía uniformada, la revisión de cámaras permitió verificar la participación de la mujer en el hurto de productos de dos locales del mall: prendas de vestir en una multitienda y anteojos de sol en un local especializado en esos artículos.

La mujer fue trasladada a una unidad policial en la que se corroboró su identidad.

En las municipales de 2021, Flores fue electa concejala por primera vez. Entonces, obtuvo 331 votos.