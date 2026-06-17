La escritora argentina Paula Klein gana el Premio Lumen de novela 2026

Paula Klein, escritora argentina, ha sido galardonada con el IV Premio Lumen de novela, dotado con 30.000 euros y la publicación en todo el territorio de habla hispana, por la obra El amor inventado , presentada bajo el seudónimo de Vera Mens. El jurado, compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Elena Medel y Sabina Urraca, la directora de la librería Rafael Alberti (Madrid), Lola Larumbe, y la directora literaria de Lumen, María Fasce, ha declarado ganadora la novela por mayoría.El Jurado quiere destacar la gran cantidad de manuscritos recibidos y la calidad de las novelas finalistas. Es por ello que ha decidido mencionar como finalista en esta edición la novela Estado de distancia de Belén López Peiró.

Del acta del Jurado: "El amor inventado es una novela ambiciosa que nos sumerge en la inquietante investigación de un estafador público y privado. Buscando descifrar a su marido y siguiendo las huellas de su pasado, la documentalista Miranda K. se pregunta acerca de la naturaleza del amor. ¿Acaso no es toda pareja un pacto de ficción?“.

En esta edición se han recibido 683 manuscritos procedentes de Argentina (122), Colombia (24), Chile (34), España (396), Estados Unidos (16), México (65), Perú (9) y Uruguay (17).

El amor inventado

“Si alguien me pregunta cómo hice para pasar quince años enamorada del mismo hombre, diría que es porque siempre supe que había algo en él a lo que no podría acceder. Esa parte era una puerta cerrada con llave. Detrás estaba el secreto”.

Cuando el periodista más admirado de Francia es acusado de haber inventado parte de los reportajes que lo convirtieron en una celebridad, su caída es tan espectacular como su ascenso. Premios prestigiosos, reconocimiento internacional, una carrera brillante: todo se derrumba de la noche a la mañana. Pero para Miranda, su esposa, el verdadero escándalo no es el fraude. Es el abandono.Mientras intenta reconstruir qué ocurrió con Charles —el hombre al que amó, admiró y quizá nunca terminó de conocer—, Miranda se embarca en la realización de un documental sobre Hélène y André, una pareja que lleva más de sesenta años juntos. Quiere entender qué sostiene un amor a lo largo del tiempo, qué queda cuando desaparecen la pasión, las certezas y las versiones que nos contamos sobre nosotros mismos.

Entre entrevistas, recuerdos, secretos familiares y la crianza de Emma, su hija, Miranda se adentra en una investigación que es al mismo tiempo pública e íntima. Cuanto más descubre sobre las mentiras de Charles, más se ve obligada a revisar las propias: las renuncias, las idealizaciones y las ficciones que sostuvieron su matrimonio.¿Puede sobrevivir el amor a la verdad? ¿Cuánto de lo que llamamos amor es memoria, cuánto relato y cuánto invención? El amor inventado es una novela incisiva y conmovedora sobre la fragilidad de la verdad, los mecanismos de la memoria y las historias que construimos para seguir viviendo cuando aquello en lo que creíamos se rompe.

La autora

Paula Klein (Buenos Aires, 1986) es doctora en literatura comparada, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y máster de la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Reside en París y ha enseñado literatura latinoamericana y comparada en distintas universidades de Francia. Desde el año 2022, es profesora titular de la Université Clermont Auvergne. Sus investigaciones se centran en la literatura documental y los vínculos entre ficción y no ficción en la narrativa latinoamericana contemporánea. Su primera novela, La luz de una estrella muerta , fue publicada en 2021. El mismo año, Classiques Garnier editó su ensayo Petites mémoires et écriture du quotidien. Cortázar, Perec et leurs échos contemporains (Premio a la edición PSL-Translitterae). Su segunda novela fue Las brujas de Monte Verità (Lumen, 2023).