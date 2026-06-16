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    Termina el conteo de votos del Congreso bicameral en Perú y partidos alistan alianzas

    De los resultados se desprendió que el Senado y la Cámara de Diputados solo estarán conformados por seis partidos políticos.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Los parlamentarios de Perú Libre, el partido del Presidente electo Pedro Castillo, al jurar sus cargos insistieron en una cambio a la Constitución.

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el conteo del 100% de las actas del Congreso bicameral en Perú, poco más de dos meses después de que se llevaran a cabo las elecciones generales en el país.

    De los resultados se desprendió que el Senado y la Cámara de Diputados solo estarán conformados por seis partidos políticos. Por ejemplo, en el Senado, el fujimorismo tendrá 22 escaños, mientras que Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, tendrá 14. Detrás de ellos se encuentran Renovación Popular (8), del excandidato Rafael López Aliaga, Partido del Buen Gobierno (7), Obras (5) y Ahora Nación (4).

    Además de López Aliaga, otro expostulante a la Presidencia que salió electo como senador fue Alfonso López Chau, de Ahora Nación y exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

    Respecto a las alianzas, el diario El Comercio señaló que el tablero de alianzas en el Congreso ya empezó a moverse. Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) han comenzado a acercar posiciones tras reconocer coincidencias y anunciar reuniones para julio, antes de que los nuevos diputados y senadores ocupen sus curules en el Parlamento bicameral.

    Por el otro lado, la izquierda también busca consolidar su posición. Así, Juntos por el Perú (JP) intenta consolidar un bloque parlamentario con Ahora Nación (AN) y Partido Cívico Obras (PCO), las dos agrupaciones que respaldaron la candidatura presidencial de Roberto Sánchez. Durante un mitin de campaña, el líder de JP llegó incluso a bautizar esa eventual alianza como “la bancada del pueblo”.

    Según fuentes de El Comercio, esa posible unión todavía no fue sellada. Sin embargo, indicó el diario, entre ambos sectores aparece una pieza que podría inclinar la balanza en el próximo Parlamento: Buen Gobierno. Sus votos podrían resultar decisivos en las principales votaciones. Fuentes de Renovación Popular señalaron que la agrupación ya fijó su atención en el partido liderado por Jorge Nieto y que está dispuesta a dialogar, también en julio.

    En conversación con El Comercio, el virtual senador Alejandro Muñante (RP) indicó que en julio, luego de la entrega de credenciales —prevista antes de fin de mes— comenzarán las reuniones políticas con el partido Fuerza Popular.

    Más sobre:Perúeleccionessegunda vueltaCongresoFuerza PopularRenovación PopularJuntos por el Perú

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