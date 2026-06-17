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    Desde shock de oferta sin precedente a excedente histórico: la AIE advirtió inundación de petróleo tras la guerra

    El organismo energético internacional advierte que la oferta superará ampliamente a la demanda el próximo año, mientras los precios ya se desploman ante el acuerdo entre EE.UU. e Irán.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Se espera alza histórica de la oferta de petróleo tras acuerdo de paz en Medio Oriente. Vasily Fedosenko

    El mercado mundial del petróleo se prepara para un vuelco dramático. Luego de meses de escasez extrema provocada por el conflicto en Medio Oriente y un “shock de oferta” histórico, la Agencia Internacional de Energía (AIE) adviertió en su Informe del Mercado del Petróleo de junio que 2027 podría traer un excedente de oferta sin precedentes recientes.

    La causa: la producción mundial rebotará con fuerza al tiempo que la demanda apenas recuperará terreno.

    Un rebote de oferta de proporciones históricas

    Mientras 2026 cerrará como un año de contracción severa en la producción global, el panorama para el año siguiente es radicalmente distinto.

    Según el organismo con sede en París, “el suministro global caerá en 3,9 millones de barriles diarios (mb/d) hasta los 102,4 mb/d en 2026, antes de rebotar en 8 mb/d hasta los 110,3 mb/d en 2027”.

    Una inyección de oferta de esa magnitud en menos de 12 meses marcaría uno de los repuntes productivos más veloces de la historia reciente del crudo, consigna el organismo en su reporte.

    Este salto proyectado se produce principalmente por la esperada normalización de los flujos desde el Golfo Pérsico, tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán y que ha llevado al precio del barril por debajo de los US$ 80 tanto en Londres (Brent) como Nueva York (WTI, de referencia para Chile).

    En mayo de este año, la producción mundial ya había caído a 94,5 mb/d, “13,6 mb/d por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, de acuerdo con el reporte, lo que fijó un piso muy bajo desde el cual el rebote resulta especialmente pronunciado.

    Se espera normalización en el tránsito por el estrecho de Ormuz, tras acuerdo inicial entre Irán y EE.UU. CENTCOM

    La demanda no seguirá el ritmo

    El problema central que anticipa la AIE para 2027 es la brecha entre oferta y demanda. Mientras la producción se dispararía a 110,3 mb/d, el consumo global crecerá a un ritmo mucho más modesto.

    El organismo precisa que “la demanda mundial de petróleo se proyecta que subirá en un relativamente modesto 2 mb/d hasta los 105,3 mb/d” el próximo año.

    La diferencia aritmética entre ambas cifras -cerca de 4,7 mb/d-configura el excedente estructural que la AIE denomina un “significativo overhang” (exceso de oferta), aunque el organismo no publica ese guarismo de manera explícita.

    Para el año en curso, el panorama es aún más sombrío por el lado de la demanda:

    “La demanda global de petróleo se prevé que decline en 1,1 mb/d interanual en 2026”, una rebaja de 700 mil barriles diarios respecto a la estimación del informe anterior de mayo, tras la caída abrupta en las entregas del segundo trimestre “en un contexto de precios de combustibles más altos y disrupciones en la disponibilidad de productos”.

    Petróleo cae por debajo de los US$ 80 por barril tras anuncio de acuerdo de paz entre Irán y EE.UU. En la imagen, el presidente Donald Trump.

    Una oportunidad para reconstruir reservas

    Lejos de ver el excedente solo como una amenaza a los precios, la AIE apunta a una lectura más estratégica.

    El organismo señala que el superávit proyectado para 2027 “podría proporcionar un bienvenido respiro al mercado y una oportunidad para reponer los inventarios agotados, o para construir nuevas reservas estratégicas, a medida que los países revisan sus estrategias y políticas energéticas en respuesta a la crisis”.

    El informe, publicado este martes 17 de junio, constituye la primera estimación del organismo sobre los balances de 2027, y llega en un momento en que el mundo energético intenta calibrar la magnitud real de la disrupción provocada por el conflicto en el Golfo.

    Lo que parece claro, según la AIE, es que el péndulo del mercado oscilará con fuerza: de la escasez extrema de 2026 al exceso pronunciado del año siguiente.


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