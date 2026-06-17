Optimismo por acuerdo entre EE.UU. e Irán se extiende: petróleo cae bajo los US$80 y el dólar retrocede

La atención de los inversionistas continúa puesta sobre Irán y la firma del acuerdo de paz alcanzado entre EEUU. e Irán. Sin embargo, durante la jornada los mercados empezaron a poner sus focos sobre la Fed, que este miércoles comunicará su decisión de política monetaria.

Este martes el gobierno de Irán ha anunciado que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó “oficialmente” este lunes, aunque también apuntó que “el fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable (del acuerdo)”.

La firma del acuerdo se realizará este viernes en Suiza. Esto implicará que la reapertura total del estrecho de Ormuz, por donde circulaba en torno al 25% del petróleo a nivel global, se concretará también el viernes, tras lo cual se espera una normalización de los envíos de crudo.

Con este telón de fondo, al cierre de esta edición el petróleo WTI caía 5% a US$76,64 por barril, mientras que el Brent cedía 0,06% a US$79,41.

Los principales mercados del mundo mostraron resultados mixtos durante la jornada. El S&P500 cedió 0,51%, mientras que el industrial Dow Jones se empinó 0,64% y el tecnológico Nasdaq perdió 1,15%.

Las principales compañías del índice registraron fuertes bajas. Si bien SpaceX continuó su racha alcista al subir 4,83%, mientras que empresas como Nvidia perdieron 2,37%, AMD 7,3%, Tesla 1,57%, Microsoft 1,46%, e Intel se desplomó 8,45%.

En Chile, el Ipsa subió 0,22% hasta los 10.902,81 puntos, desacoplándose por segundo día consecutivo de los mercados de EEUU.

“El petróleo sigue bajando por señales de apertura parcial en el estrecho de Ormuz, lo que podría normalizar el tráfico y estabilizar precios entre US$70-US$80 el barril si se firma el acuerdo y se desbloquea la zona. El dólar retrocede por menor incertidumbre tras haber sido refugio durante el conflicto, pero factores como la subida de tasas en Japón y declaraciones de bancos centrales pueden generar movimientos. Localmente, la bolsa cayó (ayer) por el conflicto y sus efectos, y esta semana el mercado estará más tranquilo, atento a anuncios de bancos centrales y rebalanceos en Chile”, dijo Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señala que, para Chile, el acuerdo de paz entre EEUU e Irán es demasiado importante, porque ha impactado directamente el precio del petróleo el que ha caído incluso por debajo de los US$ 80 el barril.

A lo anterior se suma que el cobre se mantiene fuerte sobre los US$ 6 la libra, “por lo tanto, caída en el precio del petróleo y cobre al alza, implica una mejora en los términos de intercambio y una presión a la baja sobre el dólar, lo que también favorece para tener precios de bienes importados más baratos”, indica.

El dólar en Chile cayó $4,7 hasta los $885,3, profundizando las pérdidas de la jornada previa donde se desplomó $8,1.

A nivel global el dollar index -que mide a la divisa frente a una canasta de moneda- perdía 0,06% hasta los 99,32 puntos, mientras que los futuros del cobre en la bolsa de Nueva York caían 0,23% a US$6,48 por libra. Más temprano, en la Bolsa de Metales de Londres, anotó una merma de 0,23% a US$6,2 la libra.

Juan Ortiz, senior account manager de la app de inversiones XTB, explica que el mercado comienza a “reducir la prima por riesgo geopolítico ante la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. La sola expectativa de una menor tensión en Medio Oriente ha sido suficiente para presionar a la baja al petróleo, moderar los temores inflacionarios globales y debilitar parcialmente la demanda por dólar como activo refugio”.

Sin embargo, hacia adelante el comportamiento del peso chileno dependerá de lo que señale la Fed este miércoles en su decisión de política monetaria.

Según el analista, si la Reserva Federal mantiene un discurso restrictivo el dólar podría recuperar terreno y volver sobre los $900. En cambio, “si adopta un tono menos agresivo y el acuerdo entre EEUU. e Irán gana fuerza, el cruce podría extender su caída hacia $885 y $878″.

“El principal impulso para el peso chileno proviene nuevamente del mercado de materias primas. El cobre alcanzó niveles cercanos a los US$6,50 por libra durante la madrugada, aunque posteriormente encontró resistencia técnica y corrigió parte de sus ganancias. A pesar de este rechazo, el metal continúa operando en niveles históricamente elevados, reflejando expectativas de recuperación del crecimiento global y una mayor demanda por activos ligados al ciclo económico”, dijo Diego Montalbetti, analista de Mercados de Capitaria.

Añadió que “este escenario mantiene una perspectiva favorable para el peso chileno y limita los avances del dólar en el mercado local”.

Los inversionistas ahora tienen puesta la mirada a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, entidad que ante las menores expectativas para la inflación producto del posible fin al conflicto podría limitar las presiones hacia la política monetaria a nivel mundial.