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    Senadora Provoste y proyecto de sala cuna universal: “No nos parece una buena política desvestir un santo para vestir a otro”

    La senadora DC además sostuvo que el proyecto en su actualidad “no es universal, porque depende de la condición de trabajador".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó durante la mañana de este miércoles a las indicaciones del Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, apuntando que “no nos parece una buena política desvestir un santo para vestir a otro, como ocurre en este caso”.

    Cabe recordar que la fórmula de financiamiento considera la creación de un Fondo de Sala Cuna, el que, en el caso de los trabajadores dependientes, es financiado por una cotización de cargo del empleador de 0,35%.

    “Para aumentar la cobertura, de atención preescolar, lo que se hace no es aumentar la promoción escolar, si no lo quisiera decir así, en los niveles iniciales, sino que lo que se hace es sacar los recursos del fondo de cesantía de las y los trabajadores”, añadió Provoste en conversación con Radio Infinita, y enfatizando que “está muy lejos de ser una Sala Cuna Universal”.

    Es así como expresó que “no es universal, porque depende de la condición de trabajador. Y primero, es solo para aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen contrato laboral. En Chile, la informalidad, el emprendimiento es lo más alto que nosotros tenemos”.

    En la ocasión, la senadora también cuestionó que el proyecto sólo considere a aquellas mujeres que están trabajando apuntando que “dice que los padres, en el segundo o tercer año de implementación de este proyecto, solo van a poder acceder al beneficio si es que la madre trabaja. Si es que la madre está desempleada no puede acceder a este beneficio. ¿Por qué? Porque la lógica está en que la madre los puede cuidar".

    “El problema central es que este proyecto no reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos y que por lo tanto la educación inicial es parte de los derechos que ellos tienen simplemente por el hecho de ser niños y niñas”, añadió.

    Tramitación de la megarreforma

    En la ocasión, la senadora también se refirió al proyecto de megarreforma apuntando que “nosotros creemos que el diálogo y los acuerdos transversales son los que le hacen bien al país, Juan Manuel, y en especial en materia económica”.

    Asimismo, sostuvo que “esto no es un tema que nosotros digamos el Gobierno no nos quiere escuchar a nosotros, no quiere escuchar a la oposición en su conjunto. Uno lo que le pide es que escuche a organismos técnicos independientes como el Consejo Fiscal Autónomo”.

    “Si no quiere escuchar al Consejo Fiscal Autónomo porque todos hablan castellano, bueno, escuche al FMI que también ha planteado todos los riesgos que tiene esta iniciativa porque esta menor recaudación tiene sin duda impactos respecto del déficit, el estrés fiscal”, agregó.

    La senadora además criticó la estrategia del Gobierno señalando que “si el Gobierno insiste en que le basta un voto para ganar en esta megarreforma, lo que se instala no es lo que cambió, no es lo que se reformó. Lo que se instala es cuánto va a durar esa reforma, porque obviamente teniendo una mayoría distinta, eso se va a retrotraer”.

    “Eso no le hace bien al país, no le hace bien al crecimiento, no le hace bien a la atracción de inversiones, no le hace bien a la generación de empleo en nuestro país. Y esta es la preocupación que tenemos desde la oposición en su conjunto”, enfatizó.

    Finalmente, según señaló “nosotros esperamos que el gobierno pueda escuchar, pueda acoger los comentarios que se han hecho de parte de tantos economistas tan transversalmente“.

    Más sobre:Sala CunaDCYasna Provoste

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