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    Encuesta Criteria muestra baja presencia de ejecutivos y gerentes generales de gremios empresariales en LinkedIn

    De acuerdo a este análisi, solo un 34% de los ejecutivos evaluados cuenta con presencia activa o identificable en LinkedIn, y aquellos que participan, lo hacen con una frecuencia promedio de 1,5 publicaciones propias al mes.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    24 Mayo 2024 Vistas de la ciudad de Santiago, Sanhattan, edificios, departamentos, cordillera nevada, panoramicas. Arriendos Foto: Andres Perez Andres Perez

    La presencia en las redes sociales es motivo de preocupación de parte de las empresas para poder expandir su marca y posicionarla. Por esta razón, la comunicación corporativa ha migrado crecientemente hacia espacios digitales y LinkedIn es una de las principales plataformas para la construcción de reputación.

    Por lo mismo, Criteria desarrolló un estudio exploratorio basado en un levantamiento sistemático de información pública. La investigación consideró un total de 140 vocerías pertenecientes a 50 gremios empresariales distribuidos en 12 sectores productivos, incluyendo presidentes, gerentes generales y responsables de comunicaciones.

    Entre los principales hallazgos está el hecho de que un 92% de los gremios analizados cuenta con una página activa en la plataforma, lo que evidencia que este canal ya está incorporado como parte de su estrategia de comunicación. En la mayoría de los casos, estas cuentas se utilizan de forma sistemática para difundir iniciativas, posicionamientos sectoriales, eventos y noticias relevantes.

    Las cuentas oficiales registran en promedio 12,2 publicaciones propias al mes, De acuerdo al análisis de Criteria, esto refleja “una estrategia sostenida de generación de contenido”.

    Sin embargo, precisan que “este enfoque presenta una limitación: por su naturaleza, las cuentas corporativas tienden a generar menores niveles de interacción en comparación con los perfiles personales, lo que restringe su capacidad de amplificación orgánica”.

    A pesar de esta alta presencia institucional, los resultados evidencian una brecha significativa en la participación de las vocerías individuales. Esto, porque solo un 34% de los ejecutivos evaluados cuenta con presencia activa o identificable en LinkedIn, y aquellos que participan, lo hacen con una frecuencia promedio de 1,5 publicaciones propias al mes. “Esto da cuenta de una baja utilización del canal a nivel personal”, indica este análisis.

    Para Criteria, “esta diferencia es especialmente relevante considerando que los contenidos publicados por líderes empresariales y gremiales suelen generar mayores niveles de alcance, engagement y credibilidad”.

    A nivel sectorial, también se observan diferencias en la presencia de sus voceros. Sectores como Agua y Saneamiento, Minería y Banca y Servicios Financieros presentan una mayor proporción de ejecutivos activos en LinkedIn, reflejando una integración más avanzada de herramientas digitales en sus liderazgos.

    En contraste, rubros como Agroindustria, Industria Manufacturera, Salud y el sector de Pesca y Acuicultura, muestran una menor visibilidad, lo que sugiere brechas en la adopción cultural de estas plataformas.

    Una de los problemas que genera la ausencia de estas voces en redes sociales, es que “reduce la capacidad de incidencia en la conversación pública y debilita la construcción de liderazgo de opinión desde figuras reconocibles”.

    Y se concluye que “en un escenario donde la influencia se construye cada vez más desde lo personal, la activación de vocerías individuales aparece como un elemento clave para complementar las estrategias institucionales y mejorar la conexión con audiencias relevantes”.

    Más sobre:Gremios empresarialesCriteriaLinkedin

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