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    Nano Zuleta, formador de Nicolás Massú: “Kegevic tiene un discurso que lo escuchan las personas que no saben de él”

    El histórico técnico del actual capitán de Copa Davis está envuelto en un conflicto con el presidente electo de la Federación de Tenis, quien está acusado de apropiación indebida y de falsificación de firmas.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Milovan Kegevic asumirá por los próximos cuatro años.

    Leonardo Zuleta, histórico formador de Nicolás Massú, no lo pasa bien. El excapitán de Copa Davis está envuelto en un largo conflicto con Milovan Kegevic, el presidente electo de la Federación de Tenis, por el uso del histórico club Valle Dorado, donde el doble campeón olímpico dio sus primeros pasos en el tenis.

    Usted señala que tenía una promesa de compra-venta de ese terreno. ¿Qué fue lo que sucedió?

    Yo siempre me dedicaba a hacer proyectos, había Valle Dorado y después Rincón del Sol, también hice un colegio con cancha de tenis, buscando que el deporte entrara en la educación. Ese era mi objetivo. Entonces, con unos amigos, empezamos a buscar un terreno más grande para hacer el mejor centro de alto rendimiento que me podía imaginar. Y salió por ahí una oportunidad de comprar Valle Dorado. Entonces, llegamos a la Inmobiliaria Aitué, que son los dueños, Juan Flores es el dueño. Hicimos una promesa para comprarlo y hacer ahí un centro de alto rendimiento, no solamente con las canchas de tenis, sino que incluía colegio, centro de salud y varias áreas importantes.

    ¿Y qué pasó ahí?

    Cuando teníamos que tomar posesión del terreno para empezar a restaurarlo poco a poco, porque estaba en muy mal estado, empezó un juicio interminable con el arrendatario, Álex Mora. Empezó un juicio civil, pasó más de un año y medio, y lo ganó Aitué. El arrendatario dejó las llaves en el tribunal diciendo que quedaban dos personas adentro. Uno de ellos era la Asociación de Tenis, a cargo de Milovan Kegevic, que mostraba un contrato de comodato. Entonces, Aitué inmediatamente dijo, “¿cómo vamos a hacer un contrato de comodato si lo teníamos arrendado a otra persona?“.

    Entonces, ¿por eso se inicia el juicio de apropiación indebida?

    Claro. El contrato no podía ser porque estaban las dos firmas de los socios. Y además, ¿cómo iban a arrendar un terreno sin ningún costo, teniendo un arrendatario? Era una inconsistencia. Y la idea de eso era que se alargara más el juicio y de alguna forma obtener alguna compensación. Pero en ese proceso Aitué demandó a Milovan Kegevic por falsificación de firma y la huella digital.

    ¿Y qué sucedió después?

    Entonces, pasó de una demanda civil a una penal por falsificación de un instrumento privado y asociación ilícita, porque el arrendatario que había perdido la demanda sigue ahí y esta otra persona también. Es grave la cuestión. Para poder presentar esa querella y que la admita el tribunal, es porque hay unos peritos en huellas dactilares y peritos caligráficos tienen que probarlo. Y eso está probado ahí. Entonces, es una cuestión fuerte. Nos frena, porque queríamos invertir ahí y fundar una academia de alto rendimiento, con todo. Con salud, con educación, con la naturaleza que hay ahí. Es muy bonito todo el lugar. Queríamos superar lo que habíamos hecho allá.

    ¿Qué le parece que Kegevic se haya convertido en presidente de la Federación, tomando en cuenta estos antecedentes?

    Yo creo que es un problema sistémico que viene desde los organismos que controlan el espíritu de las leyes del deporte. Me refiero al Comité Olimpico, me refiero al IND, me refiero a los mismos gobiernos, que deben procurar que el deporte sea limpio, se masifique, etc. Y eso no se cumple en la realidad. Entonces, a lo largo de todo el país, existen varias asociaciones con problemas, no solamente la de Viña del Mar... En la Quinta Región hay bastantes clubes y era una asociación fuerte, ahora hay como cuatro organizaciones que hacen torneos. La asociación que había era inoperante y fue perdiendo la confianza de los clubes. Ahora la mayoría de los torneos de la Quinta Región se hacen en San Felipe. Entonces, un niño de Valparaíso o Viña tiene que viajar casi dos horas. Y así pasa con otras asociaciones en el país.

    ¿Y ha podido conversar con Nicolás Massú de esta situación?

    No he conversado mucho con Nicolás, pero debe estar preocupado, me imagino. Porque no es solamente el hecho de que haya salido Milovan, que tiene problemas. Bueno, ha tenido problemas no solamente con nosotros, ha tenido problemas con otras organizaciones, con otras personas... El problema se da con la preocupación de las personas que también lo acompañan, que fueron objetadas. Por eso no pudo hacer el acto para asumir como presidente. El tenis siempre está involucrado en problemas en vez de construir y el tenis es uno de los deportes fuertes dentro del país. El problema que hoy tenemos es sistémico. Y si él ganó una elección es porque el sistema lo permite.

    ¿Por qué el sistema lo permite, a su juicio?

    Recuerdo cuando era entrenador nacional y fuimos a los Juegos Olímpicos en Brasil, conversamos con Neven Ilic, en la época en que se estaba creando las federaciones deportivas nacionales. Y esa vez discutimos que no era posible que 13 asociaciones eligieran a un presidente. Yo pedía que mínimo todas las personas vinculadas al tenis puedan votar o, por último, los clubes. Pero al final todo siguió igual. Se eligen las mismas personas y sigue el mismo círculo vicioso, no hay un cambio.

    Milovan Kegevic dice que la asociación que preside es ejemplar. ¿Qué opinión le merece eso?

    La prueba es lo que pasa aquí en la Quinta Región, donde existen tres organizaciones distintas. Eso muestra un poco lo que pasa. No puedo calificarlo, evaluarlo. Antes también aquí en la Quinta Región era una potencia nacional e internacional. Eso ya hace rato que no se da.

    Pero él insiste mucho en el trabajo con los menores y en su gestión en Viña...

    Kegevic tiene un discurso que obviamente lo escuchan las personas que no saben de él, porque él vivió, estuvo en nuestra academia a los 12 o 13 años. Entrenó con nosotros, viajó con nosotros a la academia de Bollettieri, en un grupo donde estaba Massú y un montón de deportistas. Mucha gente que ahora es profesional y es gente de bien. Pero hoy está todo diseminado y por eso tiene credibilidad. Porque si una persona que no conoce del tema, escucha todo eso con la propiedad con que lo cuenta, claro que lo creen. Pero la realidad es cosa de que alguien viniera a constatarla. Y lo mismo pasa en otras regiones, como en Arica, donde se están metieron otros deportes.

    ¿Cree que, con este escenario, Kegevic podrá asumir o completar su periodo?

    No hay un consenso, una unión en el tenis en este momento. Y yo pienso que finalmente muchas veces las crisis ayudan a que se llegue a soluciones y se salga más fortalecido. En este país siempre se han encontrado soluciones inteligentes para todas las adversidades: terremotos, incendios, y siempre salimos más fortalecidos. Yo espero que esta crisis ayude a que el tenis salga fortalecido y logremos tener una organización. ¿Por qué no podemos tener una organización, como la tiene Canadá o los países desarrollados? Si Chile es un país bastante avanzado que está a punto de ser nombrado un país desarrollado, somos el mejor país de Sudamérica. ¿Por qué no podemos tener una organización a esa altura como la que tiene Argentina, por ejemplo?

    Por todo lo que me dice, deduzco que no es la persona para liderar el tenis chileno.

    Debiera haber una cosa que sea de unidad y que todo lo que se haga, la organización, todo lo que se haga, siga pensando en los tenistas. Que se modernice también el tenis, porque ahora todo el mundo tiene un celular, todas las comunicaciones son totalmente diferentes. Yo sinceramente creo que la crisis ayuda a que las respuestas que salgan de esto sean positivas.

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