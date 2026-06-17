Kast apuesta por nueva comisión para revertir la “crisis” de natalidad en Chile

El Presidente José Antonio Kast presentó la tarde este miércoles la Comisión Asesora Presidencial del Plan Chile Renace, un órgano consultivo de carácter técnico constituido para acompañar el diseño de este plan que apunta a aumentar la natalidad en el país.

Según el gobierno, “la tasa global de fecundidad de Chile llegó a 0,99 hijos por mujer en 2025, la más baja desde que existe registro, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 y entre las más bajas del mundo”.

En esa línea, advierten: “De mantenerse esta tendencia, se proyecta que en 2028 las defunciones superarán a los nacimientos y que en 2036 comenzará una caída de la población”.

Es por ello que el gobierno presentó este plan, el cual actúa sobre ocho ejes de intervención: costo de la vida, vivienda, apoyos y cuidados, corresponsabilidad y equidad de género, conciliación laboral y familiar, salud reproductiva, formación y estabilidad de vínculos familiares, y normas sociales y cultura.

En tanto, la comisión -que está integrada por 16 especialistas con trayectorias en economía, demografía, políticas públicas, género, salud, empresa y sociología- sesionará mensualmente entre junio y diciembre de 2026, con la misión de entregar un informe de recomendaciones de políticas públicas al Presidente a inicios de 2027.

Los integrantes de esta instancia son:

- Presidenta: María José Naudon, decana Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez.

- David Bravo, director Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, Pontificia Universidad Católica de Chile.

- Simone Cecchini, director CELADE, CEPAL.

- Ignacio Irarrázaval, director Centro de Políticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

- Sebastián Izquierdo, investigador y coordinador académico CEP.

- María José Abud, directora ejecutiva Horizontal.

- Emilia García, directora de Estudios Idea País.

- Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas, Cámara Chilena de la Construcción.

- María Paz Riumalló, directora ejecutiva Centro Trabajo y Familia, ESE Business School.

- Alejandra Abufhele, académica Escuela de Gobierno UAI.

- Martina Yopo, académica Instituto de Sociología PUC.

- Manuel Donoso, jefe Departamento de Ginecología y Biología de la Reproducción, Universidad de los Andes.

- Francisca de Iruarrizaga, gerenta de Calidad Fundación Luksic.

- Consuelo Araos, académica Centro Signos, Universidad de los Andes.

- Sergio Micco, académico Facultad de Gobierno, Universidad de Chile.

- Beatriz Hevia, asesora legislativa.