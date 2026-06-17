DGAC asume que fue alertada de vuelos con niños de Haití y asegura que incluso suspendió a aerolínea por la situación

A través de una declaración la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reconoció haber sido alertada sobre los vuelos que trasladaban menores haitianos sin cumplir requisitos migratorios, asegurando que iniciaron procesos infraccionales y que, incluso, se suspendió a una aerolínea.

Así la DGAC en el texto explicó que “con fecha 23 de julio de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones (SNM), emitió un oficio dirigido a la DGAC informando situaciones de empresas de transportes de pasajeros que estarían realizando traslado de personas extranjeras que no contaban con documentación habilitante para ingresar al país”.

Se explica que el documento del SNM identifica a tres empresas: Arajet S.A., Aruba Airlines y Galistair qye transportaban en su mayoría a niños, niñas y adolescentes (NNA) sin cumplir los requisitos de la Ley de Migración y Extranjería.

Con ello, según la DGAC, inició acciones administrativas. “El 14 de agosto de 2025, la DGAC (…) dio inicio a un procedimiento infraccional (…) a fin de investigar, conocer y sancionar eventuales infracciones al Código Aeronáutico”, señala la entidad.

“Se inició un proceso infraccional en contra de la empresa ARAJET S.A.”,explicó la DGAC, precisando que la investigación “se encuentra en proceso de cierre”.

La situación escaló en 2026. Según el documento, tras un nuevo oficio del SNM, la DGAC adoptó una medida más drástica: “dictó la Resolución (…) que suspendió el AOC de la empresa ARAJET”.

Sin embargo, la decisión fue revertida pocos días después. “El 1 de junio de 2026 (…) debido a que existían vuelos programados que afectarían a un gran número de pasajeros chilenos (…) se alzó la medida de suspensión”,

Con todo, la DGAC expuso que “no tiene injerencia alguna respecto de la documentación presentada por parte de los pasajeros al momento de su embarque en el país de origen, como tampoco le compete efectuar la revisión de la documentación personal d ellos pasajeros una vez que arriban al país” . Su rol es que se cumplan aspectos “técnicos operacionales”.

Finalmente, la DGAC aseguró en su comunicado que entregarán todos los antecedentes que poseen al Ministerio Público para esclarecer los hechos.