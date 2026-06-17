La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina

En la jornada inaugural del Seminario para Profesionales del Sector de Medios de Comunicación de Chile, organizado por el Ministerio de Comercio de China en Beijing y en el que participa La Tercera, una de las primeras exposiciones este miércoles corrió por parte de Wang Xiaoyuan, miembro de la Asociación de Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores y exembajador en Colombia, entre otros países latinoamericanos. Uno de ellos Chile, por el que pasó brevemente en 1973. “Me tocó vivir un año la dictadura en Chile”, recuerda.

En su conferencia temática “China en una era de cambios: Panorama general de la situación nacional china”, el diplomático hizo un repaso por la historia del gigante asiático, así como a la evolución de su economía y los desafíos que enfrenta.

Al respecto, apuntó a propuestas chinas como la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el gigantesco proyecto global de inversión e infraestructura impulsado por China desde 2013.

Ante una consulta de La Tercera sobre cómo la nueva Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, bajo pilares como el “América Primero”, complica el desarrollo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina, Wang Xiaoyuan fue categórico: “Estados Unidos siempre dice que está preocupado por la presencia cada vez mayor de China en América Latina y ve a China como una competencia en sus encuentros”.

“Pero China no piensa así”, sostuvo. A su juicio, “esto no impide, no afecta a las relaciones comerciales y económicas que tiene América Latina con Estados Unidos. O sea, no hay una alternativa de uno u otro”. Para el diplomático chino, no se trata de optar entre Estados Unidos y China. “Esto no quiere decir que hay que echar la competencia”, agregó.

Inevitable, se vuelve la consulta sobre la polémica suscitada por el proyecto Chile–China Express (CCE), que buscaba mejorar la conectividad a través de un cable submarino entre ambos países, conectando Hong Kong y Valparaíso. Sin embargo, la iniciativa derivó en sanciones por parte de Estados Unidos contra tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, debido a que la administración de Trump acusó que el proyecto atentaba contra su seguridad.

“Es la preocupación de Estados Unidos. Ellos piensan que si se construye este cable submarino, entonces dejaría fuera a Estados Unidos. Pero realmente nosotros pensamos que es algo que no tiene que preocupar a la población, porque el propósito de China es solamente colaborar, o sea, tener una prosperidad común mediante estos proyectos de colaboración entre China y América Latina”, afirma. “Y Estados Unidos también puede beneficiarse de esto”, agrega.

“La Iniciativa de la Franja y la Ruta solamente busca mejorar la conectividad entre los países, la conectividad entre China y el continente, la región, y la conectividad también dentro de América Latina”, insiste Wang Xiaoyuan, quien asegura que “ahora solamente existe un cable submarino arriba (del continente), desde Estados Unidos”.

En todo caso, aclara que el proyecto del cable submarino “todavía está verde”. “Solamente he oído hablar, pero todavía no hay un proceso de estudio”, detalla.

Foto: Xinhua

“Mientras que otros proyectos, por ejemplo, la construcción de los puertos, la construcción de algún ferrocarril, alguna vía de comunicación, este proyecto de construir un tren transoceánico, desde Argentina hasta llegar a Perú. Y después otros proyectos de construir un canal transoceánico en México y en Nicaragua y en otros países. Todos son proyectos para mejorar la conectividad, pero para traer beneficios a los países, tanto a China como a Estados Unidos. Porque todos los productos, evidentemente, no pueden pasar por el Canal de Panamá. El canal está saturado, con una capacidad de paso de 36 barcos diarios. Ahora por falta de agua, solamente pueden pasar 30. Entonces, ¿qué van a hacer? Y esto, ¿cómo puede afectar a Estados Unidos? Yo no entiendo”, afirma.

“No entiendo por qué tienen que preocuparse. Con Estados Unidos queremos una cooperación. Ahora, con su visita (a Beijing), Trump se ha mostrado bastante satisfecho con China. Entonces, tratamos de mantener estables las relaciones con Estados Unidos”, declara Wang Xiaoyuan.

Pero el diplomático chino hace patente nuevamente sus cuestionamientos sobre la estrategia de Washington. “Ellos siempre están muy preocupados por el crecimiento de China. Entonces, tienen a China en su mira como su principal competencia”, asegura.

“Ellos tienen la teoría del historiador griego Tucídides. Dicen que si una segunda potencia está muy cerca de la primera potencia, terminará en una guerra. Tenemos que salir de esto. Tenemos que buscar entender que la cooperación sí resultaría”, prosigue.

En su opinión, “Estados Unidos está muy preocupado porque la economía de China ya está cerca del 70% (de la norteamericana). En un momento la economía de Japón también estaba muy cerca del 70%”. “Ellos (Estados Unidos) tienen esta mentalidad de siempre estar en una posición dominante. Tienen esta mentalidad de controlar al mundo”, cuestiona.

Junto con recordar otros proyectos de cooperación, como la construcción del metro en México y ahora el de Bogotá, además del puerto Chancay en Perú, apunta que “ahora parece que empieza otro puerto también” en este último país.

Pese al avance de estas iniciativas, critica lo sucedido con CK Hutchison Holdings, compañía china con sede en Hong Kong, a la que Panamá excluyó de la gestión de dos puertos en el estratégico Canal de Panamá.

El presidente chino, Xi Jinping, celebra una ceremonia de bienvenida para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se encuentra de visita de Estado en China, en el exterior del Gran Palacio del Pueblo previo a sus conversaciones, en Beijing, capital de China, el 14 de mayo de 2026. Foto: Xinhua Huang Jingwen

Una decisión, que asegura, “creo que también (se produjo) bajo la presión de Estados Unidos”. “China rechaza totalmente esta trampa. Es una cooperación normal, es un negocio normal entre China y otros países. ¿Por qué preocuparse? Siempre quieren politizar todos estos asuntos. Ver desde un ángulo geopolítico o militar estas cooperaciones”, sostiene Wang Xiaoyuan.

Taiwán, “lo más importante”

A juicio del diplomático chino, “son relaciones normales entre los Estados, una cooperación normal. En eso insistimos en que tenemos que mantener la mente más fría, mantener la calma. Con Estados Unidos tenemos que mantener la estabilidad de las relaciones. Para China, declara nuestro presidente (Xi Jinping), quien lo expresó muy claramente a Trump, lo más importante es Taiwán”.

“Es que primero tenemos que resolver nuestros propios problemas. La prioridad de China es Taiwán. Entonces, con Cuba, con Venezuela, nos identificamos en algunos asuntos. Cuba es un gobierno comunista. Venezuela, tiene su socialismo del siglo XXI, con Chávez y con Maduro, mantenemos buenas relaciones y en muchos asuntos podemos hablar. Pero esto no quiere decir que nos identificamos totalmente y mantenemos un tipo de alianza con estos países”, aclara.

Incluso, sostiene que “China ahora no mantiene alianzas con nadie, no tiene un compromiso militar con nadie, ni con Corea del Norte”. “Con Corea del Norte, que es nuestro vecino, tenemos muy buenas relaciones, los ayudamos mucho y también nos preocupa la estabilidad en la península de Corea, porque solamente existe un armisticio, en cualquier momento se puede romper, y si se llega a producir un conflicto militar, entonces China también sufre. Es por eso que la estabilidad en la península es más importante para nosotros”, destaca.

Finalmente, Wang Xiaoyuan vuelve sobre sus críticas hacia Estados Unidos. “China quiere unirse con todos los países para condenar estos actos de hegemonía, estos actos de barbarie, estos actos que violan abiertamente, flagrantemente, los principios de las Naciones Unidas. Y es por eso que queremos unir esfuerzos”, concluye.