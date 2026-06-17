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    Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre

    La fecha de este fin de semana reúne a las familias que buscan honrar la memoria de su ser querido y varios establecimientos anunciaron la realización de iniciativas conmemorativas.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Horarios y actividades en cementerios para conmemorar el Día del Padre. Foto referencial

    Este domingo se conmemora el Día del Padre, por lo que los cementerios anunciaron un funcionamiento especial para recibir a las personas que se acerquen a honrar la memoria de su ser querido.

    Algunos establecimientos anunciaron la realización de actividades para este fin de semana, las que se encuentran dirigidas a toda la familia. Revisa a continuación el detalle.

    Grupo Nuestros Parques

    Se anunció que habrá actividades conmemorativas en los cinco recintos del Grupo Nuestros Parques, correspondientes a El Prado (Puente Alto), El Manantial (Maipú), Santiago (Huechuraba), Canaán (Pudahuel) y La Foresta (La Serena).

    Entre las iniciativas se encuentran ferias de emprendedores locales, actividades para niños y un buzón para que las familias puedan enviar mensajes a papá.

    La principal invitación del Grupo Nuestros Parques es al taller de duelo gratuito que se ofrecerá este sábado 20 de junio a las 11:00 horas en el templo del Parque El Manantial, titulado como Día del Padre: Honrarlo cuando ya no está, a cargo del coach de duelos, José Tomás Vicuña.

    “Muchas familias esperan el Día del Padre, pero para miles es una fecha muy emotiva. No solo para quienes ya no tienen a su padre, también para quienes perdieron a un hijo. Por eso, para quien está en duelo, este es un día para recordar y honrar la memoria de una manera distinta a la celebración tradicional”, explica Erich Sandrock, gerente comercial de Grupo Nuestros Parques.

    Junto con lo anterior, los parques El Manantial, Canaán y La Foresta realizarán una ceremonia conmemorativa este domingo a las 12:00 horas.

    Parque del Recuerdo

    Para este 21 de junio Parque del Recuerdo invita a vivir una especial jornada de reflexión en los establecimientos de Américo Vespucio, Cordillera y Padre Hurtado.

    La actividad llamada Lazos eternos con papá se realizará desde las 10:30 horas del domingo, donde se ofrecerá una pulsera de hilo como símbolo del amor que sigue acompañando cada día.

    También se invita a los asistentes a participar de la misa especial a las 12:00 horas.

    Cementerio General

    Recientemente el recinto informó sobre una actualización en sus horarios de atención y visitas.

    El acceso peatonal funciona de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas, mientras que el acceso vehicular está habilitado en el mismo horario para los días sábado, domingo y festivos.

    Parques Sendero y Jardín Sacramental

    Se invita a una emotiva conmemoración titulada La Voz de Papá, que se realizará en los establecimientos Parque Sendero, desde Arica a Temuco, además del Jardín Sacramental Padre Hurtado y Balmaceda.

    La actividad se realizará este sábado 20 y domingo 21 de junio desde las 9:30 horas de la mañana.

    Más sobre:Día del PadreDía del PapáDía del Padre 2026Día del Papá 2026CementerioCementeriosHorario cementerioHorario cementeriosFin de semanaSábadoDomingo21 de junio

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