Oposición se divide ante idea de acusar constitucionalmente a Quiroz

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), no comparte la amenaza de la oposición de impulsar una acusación constitucional en contra del actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz.

El exsecretario de Estado ha transmitido su distancia de esa idea aún cuando él está enfrentando un libelo acusatorio levantado por los libertarios y republicanos por los errores en proyecciones económicas y haber desoído a entidades como el Consejo Fiscal Autónomo.

La arremetida contra el ministros Quiroz expuesta por la diputada Gael Yeomans, integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara, no es compartida por nadie del equipo de Grau, ni siquiera por colaboradores que están ayudando en el despliegue de la escudería del exministro.

El exministro Mario Marcel también se mostró opositor a la idea este miércoles tras asistir a la comisión que estudia el libelo contra Grau. “Quisiera decir que el tema de la acusación constitucional de los ministros de Hacienda por diferencias en proyecciones a mí me parece extraordinariamente riesgoso ”, dijo.

“¿Qué es lo que significa esto? Significa que en el futuro los ministros de Hacienda van a estar expuestos a mayores presiones de las habituales. Los ministros de Hacienda ya por naturaleza están constantemente presionados. Bueno, ahora van a estar presionados por una acusación constitucional porque en la proyección de tal variable no le apuntó exactamente lo que ocurrió o porque alguien calculó algo distinto a lo que calculó el ministro de Hacienda", argumentó.

Yeomans, en tanto, esta semana planteó en Desde la Redacción que la acusación a Grau abre espacio para la misma medida contra el ministro de Kast. “Yo podría juzgar con la misma vara al ministro Quiroz. Es más, lo voy a hacer si es que persisten con esta acusación constitucional“, dijo.

La misma tecla han desarrollado parlamentarios del Partido Comunista, como el diputado Luis Cuello, quien dijo que “la Constitución no está siendo respetada por una definición política, no por un error de cálculo“, o su par Bernardo Salinas, quien planteó que ”la derecha ha usado argumentos políticos y no técnicos. El día de mañana son los mismos argumentos que podríamos ocupar para acusar al ministro Quiroz“.

Irací Hassler, de la misma bancada, afirmó a este medio que “la derecha ha puesto este debate en un lugar que me parece muy riesgoso, a propósito de cuestionar no los hechos, sino que las proyecciones. Si ese va a ser el estándar hay bastantes motivos para decir que Quiroz ya ha fallado en sus proyecciones ”.

15 Noviembre 2024 Entrevista a Iraci Hassler, alcaldesa de Santiago Foto: Andres Perez Andres Perez

Desde el PS, esta ofensiva es apoyada también por parlamentarios como Daniel Manouchehri y Juan Santana. Este último planteó el martes que “me he hecho la convicción de que existen méritos suficientes para acusar al ministro Quiroz“.

Santana, en todo caso, instaló un matiz: la posible acusación a Quiroz tendría que centrarse en materias como los recortes, pero que usar los mismos argumentos que ha lanzado la derecha para acusar constitucionalmente a Grau es “contradictorio”.

4 NOVIEMBRE 2025 DIPUTADO JUAN SANTANA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“No estoy dentro de quienes creen que al ministro Quiroz hay que acusarlo con el mismo criterio que se está acusando a Grau, porque sería contradecirnos. Nos hemos manifestado en contra de la AC porque se acude a una causal que no corresponde”, dijo el diputado PS.

La ofensiva que han impulsado figuras como Yeomans no convence ni siquiera a toda la bancada de diputados del FA. La diputada Tatiana Urrutia, por ejemplo, comentó este miércoles que “ nosotros creemos que las herramientas constitucionales que existen hay que cuidarlas y no estamos disponibles hoy para una jugarreta de acusaciones que van y vienen ”.

7 DE ABRIL DEL 2026 RETRATO A L DIPUTADA TATIANA URRUTIA EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En el PC tampoco existe un consenso. Si bien el diputado Boris Barrera reconoció que “es una herramienta que hay que analizar bien, no lo hemos conversado como bancada, si se pretende impulsar algo deberíamos conversarlo entre todos”, planteó también que “ si somos consecuentes con los argumentos de la defensa del exministro Grau, no habrían tampoco argumentos para acusar al ministro actual ”.

16 Octubre 2025 Debate Parlamentarias UNAB distrito 9, participaron Guillermo Ramirez UDI, Carlos Cuadrado PPD, Boris Barrera PC y Javiera rodriguez Republicana, el panel fue moderado por Paula Catena. Foto: Andres Perez Andres Perez

En la bancada del PS tampoco hay acuerdo sobre acusar a Quiroz. El jefe del comité, Raúl Leiva, ya se mostró en contra este martes. A él se sumó César Valenzuela este miércoles: “Tengo una pésima opinión política del ministro Quiroz, pero hoy no tengo antecedentes que me permitan fundamentar una AC. Lo que estamos haciendo es perder tiempo con AC que tienen falta de fundamentos”.

18 DICIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO ELECTO, CESAR VALENZUELA, EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Dentro del PPD no gusta la idea, de plano. El diputado José Montalva, por ejemplo, dijo que “estoy en las antípodas de lo que piensa Quiroz, pero hoy día no tengo el argumento de vulneración de la Constitución como para justificar una AC”.

Lo mismo ocurre en la DC, donde su timonel, Álvaro Ortiz, afirmó que “no somos partes del gobierno de Boric ni de Kast. Si se llega a presentar esta AC, vamos a analizar este mérito. Acá no se viene a hacer defensas corporativas de nadie, lo que sí, esta herramienta que establece la ley ya se le está dando un mal uso, porque finalmente se hacen gallitos políticos: si tú me molestas allá, yo te molesto acá”.