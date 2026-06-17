Senado aprueba nombramiento de Luis Rojas como secretario general y Andrés Salas como prosecretario

La tarde de este miércoles, en una sesión especial, la Sala del Senado votó la propuesta de la comisión de Régimen Interior respecto a la selección de sus autoridades administrativas.

La comisión sugirió el nombramiento del prosecretario de la Cámara de Diputados, el abogado Luis Rojas, como secretario general y de Andrés Salas Amaya como prosecretario y tesorero.

Para ser aprobada, la propuesta requería 33 votos favorables, correspondiente a dos tercios de los senadores en ejercicio.

En la antesala de la votación, la Directiva de la Asociación de Profesionales de la Secretaría del Senado advirtió que era “imprescindible” que el cargo de prosecretario fuese entregado a un abogado.

Salas es ingeniero comercial y contador auditor. Fue director nacional subrogante del Registro Civil y secretario ejecutivo del proceso constitucional de 2023.

“Si bien es cierto hay algunas voces que han señalado que don Andrés Salas no es abogado y por lo tanto no podría reemplazar al secretario general, el reglamento lo permite y está bien tomada la decisión de presentarlo, por cuanto a la decisión de nombrar un secretario general que subrogue o que represente al secretario general en ausencia, lo hace la Mesa y lo puede hacer partiendo por el secretario si es abogado, pero si no con cualquier otro miembro del staff que considere”, manifestó el senador Iván Flores.

La senadora del Partido Comunista Claudia Pascual optó por abstenerse.

“Me parece que no haber respetado la fase final del propio mecanismo que se dio a este Senado, terminar en una reunión convocada sin las cuatro horas pertinentes que se tienen que convocar como fue en la comisión de Régimen de ayer y llegar, en este marco, sin haber hecho las entrevistas que habíamos concordado en la comisión, me parece que no corresponde”, sostuvo.

El proceso dejó fuera a la exministra de la Secretaría General de la Presidencia Macarena Lobos, que aspiraba al codiciado cargo de secretaria general, un puesto que desde mayo de 2019 estaba en manos del exfiscal metropolitano sur Raúl Guzmán. Lobos obtuvo la mayor puntuación en su postulación.

La senadora de la Democracia Cristiana Yasna Provoste manifestó su disconformidad con esa situación y decidió abstenerse.

“Cuando las negociaciones están listas se saltan los tiempos, se saltan los reglamentos, los procedimientos, los acuerdos y notifican al resto en que ya se pusieron de acuerdo y que la cocina funcionó. Eso, en mi opinión degrada la institucionalidad y daña de modo irreparable las confianzas políticas”, afirmó Provoste, cuestionando la actuación de la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez.

El nombramiento de Salas se aprobó por 45 votos a favor, cero en contra, con las abstenciones de Pascual y Provoste.

Por Rojas, hubo 45 votos a favor, cero en contra y la abstención de Pascual.