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    Política

    Exministra Lobos queda fuera de la carrera por la secretaría del Senado: prosecretario de la Cámara se alza como candidato

    Luego de semanas de intensas negociaciones, la propuesta -que fue visada por 6 votos a favor y uno en contra- deberá ser ratificada en la sala de la corporación.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    30/10/2023 LUIS ROJAS, SECRETARIO GENERAL CONSEJO CONSTITUCIONAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    En medio de la sesión de sala del Senado, la comisión de Régimen Interior estuvo reunida para dirimir uno de los principales dolores de cabeza para la presidencia de esta corporación: la secretaría general.

    Cruzada por tensiones entre las bancadas, la carrera en la que estaban como favoritos el actual prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas; y la exministra de la Segpres, Macarena Lobos, finalmente tendrá su última fase.

    Así, este miércoles, la sala del Senado recibirá la propuesta que considera a Rojas como secretario general y a Andrés Salas como prosecretario.

    La razón por la cual Lobos quedó afuera, según confirmó la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), fue porque no concitaba el respaldo político necesario. La exSegpres generaba resistencia en un sector de los parlamentarias por su paso por el gobierno de Gabriel Boric, aun cuando esta semana recibió el guiño de figuras de Chile Vamos como Evelyn Matthei, quien valoró su trayectoria.

    “Cuando tú estás frente a dos candidatos donde uno tuvo un puntaje de 99 y otro de 98 y ambos catalogados como óptimos por la propia consultora, el que tiene que llegar a la sala es el que responda a un acuerdo político que se traduce ni más ni menos que en el quórum necesario para ser ratificado”, explicó Núñez.

    Además, la timonel de la Cámara Alta detalló que la votación fue de 6 a favor y uno en contra. Quien no respaldó la propuesta fue la senadora Yasna Provoste (DC).

    Para que la comisión de Régimen emanara una propuesta se debía llegar a un acuerdo político entre las bancadas. El principal nudo era la molestia del Partido Socialista debido a que el exsecretario de la corporación, Raúl Guzmán, había quedado fuera de la carrera.

    Por lo mismo Núñez se embarcó en la misión de lograr un amplio acuerdo político para que el candidato final reúna los 33 votos que se requieren para ser aprobado.

    Quienes supieron del acuerdo de la comisión de Régimen aseguran que un elemento clave para que saliera humo blanco fue el gesto que se le hizo al PS.

    Salas -que asumirá como prosecretario en caso de no ocurrir alguna sorpresa de última hora- es asociado a la tienda de calle París. De hecho, aseguran fuentes del Senado, fue la mano derecha de Guzmán cuando estaba en la secretaría.

    Mientras la timonel de la Cámara Alta negociaba con el resto de sus pares, la comisión de Régimen vivía sus propias tensiones internas. La principal, un reemplazo entre los integrantes de ese espacio legislativo que implicaba el ingreso de Juan Luis Castro (PS) en reemplazo de Pedro Araya (PPD). Sin embargo, de forma oficial, ese cambio no se ha materializado.

    Además del amplio respaldo político que tiene Rojas en el Senado -alrededor de 40 parlamentarios de esta Cámara compartieron con él en la Cámara- cuenta con dos magíster en derecho- Constitucional por la Universidad de Valparaíso y el otro Parlamentario por la Complutense de Madrid (UCM)- es doctor en la misma disciplina en esta última casa de estudios.

    Los antecedentes académicos, además su dilatada trayectoria en el Congreso durante más de 30 años, lo perfilaron desde un inicio como el favorito para quedarse con el cargo.

    Este miércoles, a contar de las 15.00, el Senado visará esta propuesta.

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