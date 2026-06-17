Ricardo Rincón en el congelador: gobierno aún no pide beneplácito de exmilitante DC para asumir como embajador

Mientras varios de los embajadores de Chile en el extranjero han comenzado a activar su agenda donde fueron enviados, Ricardo Rincón continúa en territorio nacional, dedicado a desempañarse como abogado.

Pese a que el Presidente José Antonio Kast contemplaba al exdiputado como embajador de Chile en Panamá, de momento, no hay noticias sobre su nombramiento. Según pudo conocer este medio, hasta el momento, no se ha pedido ningún beneplácito por Rincón. En la práctica, su nombre quedó en el congelador, a diferencia de otros que sí son considerados para que asuman funciones lo antes posible.

Desde el entorno del exparlamentario y exmilitante democratacristiano transmiten que entienden que los nombramientos de este tipo son una atribución exclusiva del Presidente de la República, por lo que cualquier decisión que se adopte será dada a conocer por el propio Ejecutivo.

Que Rincón haya quedado en el limbo no es casual. Su nombre ha sido foco de cuestionamientos internos en el oficialismo e, incluso, ha generado resistencia al interior del propio gobierno. Algunos personeros, de hecho, le han transmitido esa inquietud al Mandatario.

En primer lugar, por ser hermano de la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien -según afirman en el oficialismo- es quien estaría empujando su nombre para el cargo.

En un principio, Kast y su equipo fijaron como criterio no designar en cargos de confianza a familiares de otras autoridades -tanto de gobierno como de elección popular-. Eso, sin embargo, se ha flexibilizado a medida que avanza la administración.

La otra razón que ha provocado que el eventual nombramiento de Rincón sea cuestionado es que, en 2002, él fue acusado de violencia intrafamiliar. Aunque desde entonces él ha negado la agresión, en el oficialismo es algo que preocupa y que, creen, podría abrir un flanco a Kast, en caso de que su nominación prospere.

Incluso una diputada panameña encendió las alertas. “Rechazamos la posible designación de Ricardo Rincón, como embajador de Chile en Panamá, debido a sus antecedentes de violencia intrafamiliar (...). El señor Rincón fue denunciado de forma civil y penal por su expareja por lesiones físicas. Panamá no necesita un agresor más”, dijo, en abril, la diputada Paulette Thomas.

A eso se suma que la Asociación de diplomáticos de carrera (Adica) ya ha advertido sobre la cantidad de embajadores políticos que se han nombrado en la administración de Kast. Y, además, por la baja representación femenina en ellos.

“Estimamos pertinente reiterar la importancia de continuar fortaleciendo una política exterior sustentada en la profesionalización, la experiencia y el mérito, principios que históricamente han contribuido al prestigio y la continuidad de la acción internacional de Chile”, sostuvieron en un comunicado el mes pasado.

Consultados por este medio, desde Cancillería reiteraron que el embajador de Chile en Panamá es Alejandro Sfeir (quien fue nombrado por el expresidente Gabriel Boric). Él está en funciones y recibirá al canciller Francisco Pérez la próxima semana, en el marco de la Asamble General de la OEA.