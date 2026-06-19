Grupo transversal de parlamentarios presenta reforma que busca perfeccionar requisitos para iniciar acusaciones constitucionales

Un grupo transversal de senadores y diputados de la UDI, RN, Evópoli, PS y FA presentaron este viernes un proyecto de reforma constitucional que busca perfeccionar la herramienta para llevar a cabo juicios políticos en el Congreso.

En concreto, la iniciativa tiene por objetivo robustecer los requisitos para la presentación de acusaciones constitucionales por parte de los diputados de la República.

En el texto, se apunta que si bien por la severidad de sus consecuencias, se trata de “una institución de carácter excepcional”, que debe ser ejercida con prudencia y fundada en antecedentes jurídicos sólidos, en los últimos años “se ha observado una utilización cada vez más frecuente de esta herramienta, transformándola en numerosos casos en un instrumento de disputa política contingente”.

Se da cuenta, a modo de fundamento, que en el segundo periodo presidencial de Sebastián Piñera se presentaron libelos acusatorios en contra de los ministros de Educación, Marcela Cubillos y Raúl Figueroa; de Salud, Emilio Santelices y Jaime Mañalich; del Interior, Víctor Pérez; contra el extitular del Interior, Andrés Chadwick; el intendente metropolitano, Felipe Guevara; y, finalmente, contra el propio mandatario.

Y que la situación se repitió en el gobierno de Gabriel Boric, con juicios en contra de los ministros de Justicia, Marcela Ríos; del Interior, Izkia Siches y Carolina Tohá; de Educación, Marco Antonio Ávila, de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; de Vivienda, Carlos Montes; de Energía, Diego Pardow; así como contra diversas autoridades judiciales y administrativas.

En general, la redacción de la reforma constitucional es similar a la que propuso la comisión de expertos del segundo proceso constitucional.

En la presentación del proyecto, el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli) destacó que “esto cuenta con la gran mayoría de senadores y diputados de ambas cámaras, precisamente con el objeto de perfeccionar, como lo propuso la comisión experta en su momento, la herramienta de acusación constitucional”.

“Consideramos que la herramienta de acusación constitucional se ha desnaturalizado enormemente. De las 119 acusaciones constitucionales que se han presentado en los últimos años, desde que volvimos a la democracia, 40 de ellas se han presentado en el gobierno último de Sebastián Piñera y en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Además, por supuesto, de la acusación constitucional que hoy día se ha presentado en la Cámara de Diputados (contra Nicolás Grau)”, señaló.

Y luego agregó: “Esto ha generado que la acusación constitucional se haya transformado en una herramienta que secuestra al debate político por parte de grupos menores”.

En la iniciativa se propone aumentar de 10 a 20 los miembros que formulen la acusación constitucional contra el Presidente de la República, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de Justicia, contralor general, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, y gobernadores.

Además, se señala que “para declarar que ha lugar la acusación se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio”,