Líbano: El punto de fricción del acuerdo entre Irán y EE. UU.

Luego que una escalada en los combates pusiera en peligro las posibilidades de que un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en Irán se convirtiera en un acuerdo de paz duradero para Medio Oriente, Israel y Hezbolá acordaron el viernes un nuevo alto el fuego.

Así lo dieron a conocer funcionarios estadounidenses, después de que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se pospusieran en medio de la intensificación de los combates en el Líbano.

La violencia amenazaba con frustrar el progreso alcanzado a principios de semana tras el acuerdo para detener los combates y reabrir el estrecho de Ormuz. El alto al fuego entre Israel y el grupo armado Hezbolá está previsto que comenzara a las 16:00 hora local, según informaron las autoridades que hablaron con el diario The Wall Street Journal.

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Foto: archivo ISRAEL DEFENSE FORCES

“Entendemos que, tras el intercambio de disparos ocurrido hoy temprano, Israel y Hezbolá se encuentran ahora en un alto el fuego”, dijo otro funcionario a Reuters y agregó que los negociadores de Estados Unidos y Catar elaboraron el acuerdo con la ayuda de Irán.

Pero la violencia en el Líbano, en caso de que continúe, podría influir considerablemente en las negociaciones, ya que el fin de los combates en ese país es una condición para el acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán.

Irán comunicó a los mediadores que los ataques israelíes al Líbano constituirían una violación del acuerdo preliminar y que exigían garantías del cese de los mismos antes de que pudieran comenzar las negociaciones, según informaron funcionarios iraníes y árabes.

Al respecto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que Estados Unidos era directamente responsable de la situación y advirtió de graves consecuencias para la seguridad regional, según informaron los medios estatales iraníes.

El desacuerdo entre Trump y Netanyahu

La Casa Blanca anunció el jueves que el vicepresidente, JD Vance, quien encabeza el equipo negociador estadounidense, no viajará a Suiza para reunirse con sus homólogos iraníes, como estaba previsto.

Tampoco está claro cuándo podrían reanudarse las conversaciones. El viernes, Trump escribió en las redes sociales: “No nos reunimos por desesperación, Irán lo hizo. ¡Están acabados! Cumpliremos los 60 días. ¡No recibirán ni un centavo!”.

JUST NOW: President Trump shuts down media speculation of American weakness, making it clear that Tehran is the party facing total collapse. 👊



"We didn’t meet out of desperation; Iran did," Trump stated. "They are FINISHED!"



President Trump explicitly confirmed that the… pic.twitter.com/FK8kBMAWei — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) June 19, 2026

Y El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo confirmó el aplazamiento de las conversaciones y afirmó estar dispuesto a facilitar su reanudación.

El recrudecimiento de la violencia dejó en evidencia que Líbano seguía siendo un obstáculo importante para la vigencia del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha indicado que no se siente obligado por el acuerdo, que exige un cese de la violencia en todos los frentes, incluido el Líbano.

Netanyahu dijo que había ordenado al ejército israelí responder con contundencia a la muerte de la tripulación del tanque, advirtiendo que Israel “cobrará un precio muy alto a Hezbolá por estos ataques”.

Sobre esto, Irán ha advertido reiteradamente que la continuación de los combates en Líbano podría poner en peligro el acuerdo.

Así, los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá -este último apoyado por Irán- se han convertido en un importante punto de fricción en las negociaciones y han creado una brecha entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Trump. Como consecuencia, los intereses de ambos mandatarios se diferenciaron: Netanyahu busca mantener la presión sobre Irán y Hezbolá, mientras que Trump busca una salida a la guerra.

Y los combates receintes en Líbano han agudizado el enfrentamiento entre Trump y Netanyahu, mientras aumenta la presión en Washington para poner fin a la guerra y mitigar sus consecuencias económicas. Las conversaciones entre ambos líderes se han vuelto cada vez más tensas, y Trump ha presionado a Netanyahu para que “deje de volar edificios”, según informó The Wall Street Journal.

El “desastre anunciado”

El memorando de entendimiento alcanzado esta semana entre Estados Unidos e Irán tiene como objetivo dar paso a un período de 60 días durante el cual se reabrirá el estrecho de Ormuz a cambio de permitir las ventas de petróleo iraní, lo que proporcionará a Teherán un alivio económico. El acuerdo también estipula el cese de los combates en el Líbano y que se debe garantizar su “integridad territorial y soberanía”, un lenguaje que generó críticas por parte del estamento de seguridad israelí.

This is not a rant by a random genocidal lunatic. It's a public post by the national security minister of the Israeli regime.



The genocidal death cult headquartered in Tel Aviv is a threat to all of humanity. It threatens all humans. Its only interest is permanent war. pic.twitter.com/7t5bcpafs0 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 19, 2026

El propio Netanyahu no ha criticado públicamente el acuerdo, pero los ministros de su gobierno han presionado para que se siga luchando contra Hezbolá.

“Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo el Líbano debe arder!“, declaró Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, en una publicación en redes sociales el viernes. ”Con todo el respeto que merecen los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no se sacrificarán", siguió.

El jueves, Vance arremetió contra los críticos israelíes, señalando que el país depende de las armas estadounidenses para defenderse. “Donald Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”, declaró el vicepresidente estadounidense. “Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, probablemente no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”, siguió Vance.

El “desastre anunciado”

Por su parte, Teherán insiste en que cualquier acuerdo de paz con Washington debe incluir al Líbano, mientras que Israel afirma que continuará la lucha allí.

“Esto era un desastre anunciado”, dijo el exfuncionario de inteligencia militar israelí e investigador sénior del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, Danny Citrinowicz, a The Wall Street Jpurnal. “Si Estados Unidos quiere un acuerdo, tendrá que obligar a Israel a detenerse y retirarse por completo, y Netanyahu no está interesado en eso”, explicó el exfuncioario israelí.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun. Foto: Europa Press/Marwan Naamani/dpa - Archivo.

Y la oleada de ataques aéreos durante la noche marcó una de las escaladas más graves en el Líbano desde el alto el fuego de abril. El ejército israelí informó que cuatro de sus soldados murieron en un ataque con drones de Hezbolá, y que había abatido a decenas de militantes de Hezbolá y llevado a cabo más de 150 ataques en respuesta a lo que calificó como repetidas violaciones del pacto.

“Mi directiva es clara: Israel no tolerará ataques contra nuestros soldados ni contra nuestro territorio, y exigirá un precio muy alto a Hezbolá por estos ataques”, dijo Netanyahu el viernes.

Según el medio estadounidense, Hezbolá explicó que atacó a las tropas israelíes porque estas habrían intentado avanzar más dentro del territorio libanés.

Ante la respuesta israelí a los ataques del grupo chií, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que los ataques estaban “socavando de hecho todos los esfuerzos en curso para consolidar el alto el fuego y poner fin a la guerra”. También, indicó que su país seguía comprometido con alcanzar un alto el fuego integral y que los ataques representan una “escalada peligrosa y reprobable”.

El Ministerio de Salud del Líbano informó que al menos 47 personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas tras los ataques de Israel, pero no precisó cuántos de los fallecidos eran combatientes.