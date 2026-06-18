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    Juez que integra el Consejo Ético del Poder Judicial enfrentará cuaderno de remoción por viajar con licencia

    Se trata de un juez de la jurisdicción de Valparaíso. El funcionario fue uno de los cuatro sorteados para integrar esta nueva instancia que se creó luego de la publicación del Código de Ética. Cuando enfrentó su sumario, fue absuelto.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Imagen: Poder Judicial.

    El lunes cuando el pleno de la Corte Suprema, en una ardua y dividida votación, decidió abrir 56 cuadernos de remoción contra jueces por haber viajado con licencia médica, los supremos acordaron no publicar el listado de los afectados.

    A todos ellos, antes de comunicar la decisión, se les informó vía correo electrónico. Desde ahí que al interior del Poder Judicial se ha comentando la dura decisión de la Suprema y, por supuesto, en cada jurisdicción comenzó a ser comentario de pasillo la situación de los jueces que más adelante deberán enfrentar estos procesos.

    Si bien la opinión pública puso su atención en el juez Daniel Urrutia, el supremazo ha tenido efectos en todos los niveles. Los cuadernos afectaron a la presidenta de la Corte de La Serena, ministra Gloria Negroni, el ministro de la Corte de Arica José Delgado o a la ministra Danai Hasbún.

    El momento en que se sortearon los integrantes del Consejo Ético.

    Incluso el supremazo hizo tambalear el juicio por la emisión de licencias médicas falsas, ya que una de las tres juezas de ese tribunal oral en lo penal -la magistrada Alejandra García- se inhabilitó luego de ser informada de que se le abrirá un cuaderno de remoción.

    Pero junto a todos ellos, hay otro nombre que ha causado ruido al interior de la judicatura. Se trata del juez del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso Sergio Pizarro.

    El magistrado enfrentó en sumario ante el pleno del tribunal de alzada de Valparaíso por registrar una salida al extranjero estando con licencia médica. El pleno luego de analizar su caso lo absolvió. Sin embargo, el lunes la Suprema optó por abrirle un cuaderno de remoción, el que deberá tramitarse en los próximos días luego de que sea notificado formalmente de la sentencia.

    La incomodidad en la magistratura se generó ya que a fines de abril el juez Pizarro salió sorteado, como uno de los representantes de las categorías 3 a 7 del escalafón primario, para formar parte del primero Consejo Ético del Poder Judicial.

    Esta es la nueva instancia que se creó luego de la publicación del Código de Ética del Poder Judicial. El consejo, que preside el ministro Omar Astudillo, es integrado en total por cuatro judiciales y un académico externo.

    Pizarro fue contactado a través de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, pero declinó de referirse al asunto. Fuentes judiciales comentan que lo más complejo es que Pizarro haya aceptado el encargo. Esto debido a que al salir sorteado, no era obligación aceptar ser parte del consejo, ya que cada sorteo traía hasta cuatro reemplazos en caso de que alguno de los elegidos no quisiera formar parte de esta instancia.

    Cuando el magistrado, que tiene a su favor la absolución de su sumario, sea notificado de la sentencia, deberá despachar un informe con sus descargos. Con eso, el pleno de la Corte de Valparaíso deberá votar su cuaderno y dicho proceso terminará en última instancia ante el pleno del máximo tribunal.

    Más sobre:Poder JudicialCorte SupremaConsejo ÉticoSergio Pizarro

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