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    Cushman & Wakefield: reconversión de edificios patrimoniales podría elevar hasta 50% su valor de mercado

    Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica (ICH), que tienen el potencial de reconversión para otros usos, como residencial o comercial.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Proyecto Territoria

    Mientras que el mercado de oficinas se ha ido modernizando, Santiago Centro ha perdido su relevancia, y varios edificios patrimoniales destinados a este uso se han ido desocupando, lo que ha hecho que el negocio pierda su rentabilidad. Hoy los precios de arriendo de oficinas en la comuna caen 27% versus el 2019, mientras que las empresas abandonan la zona, prefiriendo instalarse en la zona oriente.

    “Esta misma brecha abre una oportunidad para repensar el destino de estos activos, incorporando usos gastronómicos, culturales, comerciales o turísticos capaces de generar nuevas fuentes de renta y reactivar sectores completos del casco histórico”, explica Cushman & Wakefield.

    De acuerdo a las estimaciones de la consultora inmobiliaria, la reconversión de edificios patrimoniales para dichos usos alternativos podría elevar el valor de mercado de los inmuebles entre un 30% y un 50%.

    En los últimos años han surgido varios proyectos que apuntan a esta línea. Entre ellos, la reconversión del edificio de la Bolsa de Santiago para uso comercial, un proyecto de Territoria, la misma firma que construyó el MUT. Pero también hay otros proyectos que apuntan a una transformación residencial como un edificio ubicado en Bandera esquina Rosas.

    “Una reconversión inteligente tiene el poder de rescatar un activo deprimido y levantar su tasación, convirtiendo espacios obsoletos o abandonados en metros cuadrados rentables”, indica Sebastián Solís, valuation & advisory manager de Cushman & Wakefield

    “El desafío de edificios como La Bolsa, el de Bandera esquina Rosas y otros del casco histórico de Santiago, es que sus usos tradicionales han perdido atractivo para los inversionistas institucionales. Y si bien el fenómeno se ha visto profundizado por la migración del sector privado fuera del centro de la capital, lo cierto es que los anuncios de reactivación y recuperación del centro de Santiago podrían cambiar el panorama”, explica la firma.

    En ese sentido, se han hecho esfuerzos para poder impulsar la conservación y protección del centro de Santiago lo que ha potenciado su atractivo turístico, hotelero, gastronómico, inmobiliario, comercial y de servicios.

    “Por ello, el crecimiento de su valor en UF dependerá en gran medida del nuevo modelo de negocios que se proyecte para estos inmuebles. Una tasación adecuada permite reflejar correctamente ese potencial, evitando pérdidas por desconocimiento y contribuyendo a que la revitalización del centro de Santiago, mediante nuevos usos para edificios patrimoniales, se traduzca también en una mayor valorización de estos activos”, detalla Solís.

    Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica (ICH) y 18 zonas de conservación histórica (ZCH), activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioCushman & WakefieldEdificios Patrimoniales

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