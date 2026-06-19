Brasil y Paraguay buscarán su primer triunfo: quién juega este viernes y quiénes transmiten los partidos del Mundial
Continúa la acción en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
El Mundial vivirá su novena jornada. Brasil se mide ante Haití a las 20:30 horas. El Scratch busca su primer triunfo.
Más tarde, Paraguay enfrentará a Turquía con la misión de sacudirse de su derrota inicial ante Estados Unidos.
Estados Unidos vs. Australia - 15 horas
El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Seattle Stadium.
Escocia vs. Marruecos - 18 horas
El encuentro por el Grupo C se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Boston Stadium.
Brasil vs. Haití - 20:30 horas
El encuentro por el Grupo C se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en Philadelphia Stadium.
Turquía vs. Paraguay - 23 horas
El encuentro por el Grupo D se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en San Francisco Bay Arena Stadium.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
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