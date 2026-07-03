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    Política

    Kast abre la puerta a formar una coalición entre los partidos del oficialismo en medio de tensión en el sector

    En la antesala del encuentro que tendrá este viernes con los presidentes de las colectividades que sustentan su gobierno, el Mandatario llamó a que el debate entre colectividades se de "en el marco del respeto" y aseguró que “ya vendrá el tiempo de ver si algunos de estos partidos constituyen una alianza".

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Este jueves, desde Uruguay, el presidente José Antonio Kast intervino por primera vez públicamente en el conflicto que ha marcado las últimas semanas de los partidos oficialistas, particularmente entre Chile Vamos y el Partido Republicano.

    En la antesala del encuentro que convocó -tal como adelantó La Tercera- con los presidente de partido para este viernes en la mañana, instancia en la que espera ordenar a las colectividades, el Mandatario abordó las diferencias que se desataron el sector y que se intensificaron después de que este martes, con votos de Chile Vamos, se rechazara la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau en el Senado.

    El hecho, reactivó la pugna entre la denominada “derecha cobarde”, como califican en republicanos al bloque de centroderecha, y la “derecha valiente”, como se autodenominan dirigentes de ese partido.

    “Yo lo que hago es un llamado a poner el foco en las urgencias que tenemos. Las urgencias hoy día principalmente son en temas de seguridad y en temas de empleo. ¿Es legítimo el debate político dentro de los partidos que ayudan y colaborar con el gobierno? Es legítimo. Siempre en el marco del respeto", planteó.

    En esa línea, dejó abierta la opción de conformar una coalición que considere a todos los partidos del oficialismo y aseguró que “ya vendrá el tiempo de ver si algunos de estos partidos constituyente una alianza, una coalición. Lo importante hoy día es sacar adelante a Chile de estas urgencias que lo afectan”.

    Sus dichos llamaron la atención en parte del oficialismo. Y es que al menos en el Partido Republicano, la posibilidad de generar una nueva coalición de gobierno se ha dado totalmente por cerrada. Por ejemplo, tras el rechazo del libelo, el jefe de bancada del partido, Benjamín Moreno, afirmó que “no creo que se pueda avanzar a una coalición”.

    Esa misma postura reforzó este miércoles el timonel de la colectividad, Arturo Squella. “No existe una coalición propiamente tal. No es el interés de ninguno de los partidos que forman parte del gobierno”, afirmó en entrevista con CNN Chile.

    Lo cierto es que en el sector, y particularmente en Chile Vamos, hay varios que han llamado a avanzar en esa línea. Este jueves, en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez aseguró que “desde el mes de enero, cuando el presidente Kast fue electo, la UDI planteó con mucha claridad (...), que para un gobierno de emergencia se requiere una coalición de emergencia".

    Otras figuras de la coalición también han salido en esa línea. Por ejemplo, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke reiteró su llamado a “proyectarnos hacia adelante como oficialismo”, mientras que otros parlamentarios como Rodolfo Carter, Eduardo Cretton y Ricardo Neumann también han llamado a avanzar en eso.

    “Estas cosas tienen que coordinarse, tienen que conversarse antes, tiene que haber una cultura de coalición”, advirtió el senador tras el rechazo de la AC.

    Escala tensión entre Chile Vamos y republicanos

    Las declaraciones de Kast se dan en medio de un nuevo episodio de tensión entre Chile Vamos y republicanos.

    En CNN Chile, Squella también se refirió a los dichos de algunos diputados de su partido, entre ellos Benjamín Moreno y Agustín Romero, que en medio de la discusión por una eventual coalición aseguraron que sus “aliados naturales” son los libertarios, partido que no forma parte del gobierno y que se declaró como una oposición “amigable”.

    Me hace mucho sentido lo que dijo”, aseguró Squella al respecto y planteó que “eso no significa que uno descarte tener un muy buen trabajo con otros aliados que nos habíamos tenido, pero naturalmente con ellos nosotros fuimos en una misma lista. Con los libertarios presentamos una lista en conjunto, y con el Partido Social Cristiano. Desde la segunda vuelta recién en adelante empezamos a trabajar con Chile Vamos”.

    10-06-2026 ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Sus dichos no tardaron en molestar al interior de la coalición de centroderecha. Particularmente, en el bloque cuestionan que republicanos esté apostando por afirmar la relación con libertarios en un contexto en el que no solo no son parte del gobierno, sino en el que también han emitido críticas contra la administración y se han desmarcado en varias ocasiones.

    Lo anterior, por ejemplo, se ha visto en los últimos días por la demora de La Moneda para anunciar la entrega de los indultos presidenciales a uniformados condenados por hechos ocurridos en el estallido social, por lo que -con el apoyo de republicanos- anunciaron un proyecto de ley que busca avanzar en un indulto general.

    El presidente de la UDI fue el primero en cuestionar los dichos de Squella. En Desde la Redacción aseguró que “esto nos tiene que llevar a una reflexión, porque finalmente esa frase, si uno la piensa, tiene un problema. Decir que uno se siente más cómodo con un partido que se declara de oposición que con los partidos que se declaran de gobierno, no deja de ser una afirmación problemática”.

    02-07-2026 GUILLERMO RAMIREZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    En ese sentido, comparó la situación con el rol que cumplió el Frente Amplio durante el gobierno de Gabriel Boric. “Todos criticábamos mucho al Frente Amplio cuando salían a protestar a la calle durante el gobierno del Presidente Boric. Les decíamos que no se puede tener un pie en la calle y un pie en el gobierno. Bueno, acá hay un partido que se declaró de oposición (PNL), y el partido eje de gobierno dice que se siente más cercano a ese partido que a los que apoyan al gobierno. Eso es problemático”.

    Y agregó: “Yo creo que esa frase puede ser el punto inicial para una reflexión que sea un poco más profunda de cómo nos vamos a relacionar de aquí en adelante".

    En esa línea, su par de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, aseguró que “nuestro entendimiento como Chile Vamos es con el Presidente Kast, no con republicanos. Desde que se nos convocó a ser parte del gobierno nos hemos entendido directamente con Kast y sus ministros. Y luego, en segundo lugar, con el presidente del Partido Republicano Arturo Squella, con quien hemos mantenido una muy buena relación”.

    10.04.2026 Senador Luciano Cruz-Coke Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Y apuntó: “Lo que digan ellos es algo que debe resolver el Partido Republicano, porque sin duda es contradictorio que digan que, en un gobierno conformado por Chile Vamos y republicanos como eje, un partido que está por fuera son sus aliados naturales. Es poco coherente”.

    La vicepresidenta y diputada de RN, Ximena Ossandón, por su parte, aseguró que “es inexplicable que sigamos en este juego dirigido por nacional libertarios y el PDG, donde nos tienen discutiendo una materia que a la gente no le interesa, porque nos desvían de los problemas importantes. Y lo impresionante es que tengamos parlamentarios que se declaren cercanos a esos partidos, que a los dos minutos salen a refregarles en la cara de que no son del gobierno”.

    Valparaiso, 8 de junio 2026. Punto de prensa de la diputada Ximena Ossandon Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE
    Más sobre:José Antonio KastLa MonedaOficialismoChile VamosPartido RepublicanoEarly AccessLa Tercera

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