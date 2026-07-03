“Gracias a los sensores IMU del balón”: FIFA explica polémico gol anulado a Croacia ante Portugal que desató furia de Modric

Un intenso partido protagonizaron Croacia y Portugal por los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. El duelo, que acabó con la victoria de los lusos tuvo un cruel final para los ajedrezados.

En una jugada rápida, Gvardiol anotaba el 2-2 en los 90+13′. Sin embargo, tras la revisión del VAR, se determinó que Pasalic estaba en posición de adelanto antes de enviar el centro que acabó en el gol.

Esta situación generó la molestia del cuadro croata, por lo que la FIFA debió salir a explicar la situación a través de un comunicado.

“Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro del Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del 20 de Croacia, Igor Matanovic, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol”, compartió el ente rector del fútbol.

“Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un ‘gráfico de latido cardíaco’, y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”, complementaron.

Las acusaciones de Modric

Una vez finalizado el encuentro, Luka Modric fue uno de los jugadores que se mostraron bastante críticos con la decisión arbitral.

“¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego”, lanzó sobre la polémica del final.

También cuestionó la intervención del VAR en la jugada que terminó con el penal anotado por Cristiano Ronaldo para el 1-1 parcial. “Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penal... si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo”, afirmó.

“El VAR debería intervenir si es un error 200%, pero si no lo es, si está en la zona gris, no tienes voz ni voto. No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penal. Ambos equipos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penal así en un partido como este”, añadió.

Modric insistió en que Croacia fue perjudicada. “No tenemos voz ni voto. Eso me molesta y siempre nos perjudica. Seguimos adelante, no nos quejaremos, pero claro, algunas cosas me molestan porque el destino decide el estado de ánimo para todo lo que haces, lo que sacrificas, te destrozas, luchas... Hay jugadores jóvenes que vienen aquí y luego les haces algo así. Siempre se nos perjudica”, expresó.

Pese a las críticas, el mediocampista de 40 años destacó el rendimiento de su selección en el Mundial. “No voy a hablar más del arbitraje, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo luchamos, cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo. Sigamos adelante, ahora reiniciamos y eso es todo”, cerró.