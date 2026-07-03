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    ¿Tocó el balón? Protagonista del fuera de juego de Croacia revela los detalles de la controversial jugada ante Portugal

    Igor Matanovic, que se encontraba en posición de adelanto, explicó la acción que marcó la eliminación de los balcánicos del Mundial.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Modric y Kramaric reclaman luego de que fuera anulado el empate de Croacia ante Portugal. Foto: Yang Shu/Xinhua.

    El enfrentamiento entre Portugal y Croacia tuvo una definición de infarto. El elenco balcánico parecía encontrar el empate en el decimotercer minuto de descuento, sin embargo, tras una extensa revisión del VAR, el tanto fue desestimado por fuera de juego. El marcador se mantuvo 2-1 y los lusos sellaron la clasificación a los octavos de final del Mundial.

    La jugada se originó con un centro de Ivan Perisic e Igor Matanovic desvió la pelota. El balón rebotó en Renato Veiga y Andrej Kramaric intentó controlarlo antes de que le quedara servido a Josko Gvardiol. El defensor definió frente al arco y desató la algarabía, pero todo fue anulado.

    El árbitro noruego Espen Eskás recibió el llamado del VAR y revisó la acción por varios minutos. Después de analizar detenidamente la acción, el juez determinó que existía posición de adelanto en el pivoteo de Matanovic.

    Tras el encuentro, el protagonista lamentó la eliminación de Croacia y entregó detalles del fuera de juego que marcó el cotejo: “Todavía me cuesta entender este partido. Merecíamos más, pero lo que hay, estamos eliminados”, comenzó señalando el delantero del Friburgo.

    Después reconoció haber tocado mínimamente la pelota en la controversial jugada: “Creo que sentí un ligero contacto con el pelo. No estaba del todo seguro, le pregunté al árbitro y me dijo que el balón tenía un toque sutil y que hubo contacto, por eso fue fuera de juego. Eso es todo”, reveló.

    El lamento de Dalic

    El técnico Zlatko Dalic también lamentó la derrota: “No tengo nada que decir, lamento que hayamos perdido. Fuimos mejores, sobre todo en la segunda parte. Creamos muchas ocasiones, jugamos bien, pero encajamos dos goles”, comenzó señalando a HTV, instantáneamente después del pitazo final.

    El estratega aseguró que no merecían ser eliminados: “Recibimos un gol en el tiempo de descuento, perono tengo quejas sobre los jugadores. Lucharon y lo intentaron, lo dieron todo. El balón no quería entrar, tuvimos muchas buenas oportunidades, pero no logramos marcar el 2-0. Felicidades a Portugal, es difícil.Quizás no merecíamos ser eliminados, estuvimos al mismo nivel con Portugal“, indicó.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de CroaciaSelección de PortugalIgor Matanovic

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