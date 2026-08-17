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    Política

    Oposición sostiene reunión de coordinación por reforma de seguridad del gobierno y enfatizan en un “oficialismo quebrado” por medidas

    La instancia busca conformar una comisión de seguridad por parte de los representantes de la oposición, para responder a la agenda de seguridad del Ejecutivo y al próximo ingreso de una reforma constitucional en la materia.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    David Tralma
    Santiago, 17 de Agosto de 2026. Los presidentes, junto a los secretarios generales de los partidos de oposicion, se reunen en el Partido Socialista para constituir una Comision de Seguridad, destinada a analizar los recientes anuncios del Ejecutivo en esta materia y abordar las preocupaciones que han generado algunas de las medidas propuestas. Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Los presidentes de los partidos de la oposición sostuvieron este lunes una reunión en la sede del Partido Socialista para abordar el pronto ingreso al parlamento de las reformas de seguridad del gobierno de José Antonio Kast.

    La instancia contó con la participación también de jefes comunales y parlamentarios del sector, con la idea de buscar conformar una comisión de seguridad y posteriormente entregar al gobierno una serie de medidas en la materia.

    Y es que durante la semana La Tercera dio a conocer un borrador de las propuestas del gobierno para su reforma constitucional en seguridad, las que han generado comentarios en contra incluso en representantes del oficialismo.

    Tenemos una voluntad absoluta de avanzar para elaborar una propuesta que primero se asiente en recoger muchos de los temas que están en debate, tomando posición para hacerlos avanzar. Luego ojalá tenga empatía con temas y titulares que estén de la contraparte del gobierno, para que haya una mirada que permita los cambios del caso”, señaló tras la instancia el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

    Santiago, 17 de Agosto de 2026. Los presidentes, junto a los secretarios generales de los partidos de oposicion, se reunen en el Partido Socialista para constituir una Comision de Seguridad, destinada a analizar los recientes anuncios del Ejecutivo en esta materia y abordar las preocupaciones que han generado algunas de las medidas propuestas. Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A pesar de la instancia, por el momento no existe una postura única respecto a las iniciativas del gobierno en seguridad, principalmente debido a la ausencia todavía de un proyecto al interior del Congreso Nacional.

    Por ejemplo, el presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que desde su colectividad mantienen “una predisposición positiva a respaldar las materias que derechamente atacan el crimen organizado, el narcotráfico y las nuevas formas delictuales que afectan a las familias de nuestro país”.

    Por su parte, el diputado Álvaro Ortiz, timonel de la Democracia Cristiana, enfatizó que “acá no es decir sí a todo, pero tampoco decir no de partida a todo lo que venga del Ejecutivo”.

    Eso nosotros lo hemos planteado acá en la mesa, lo hicimos el lunes pasado, lo volvimos a reiterar ahora y nosotros tendremos que ir viendo punto a punto. Por ejemplo, nos gustaría abordar con el Ejecutivo lo que sucede en los recintos penitenciarios de nuestro país, donde tenemos aproximadamente 60.000 personas privadas de libertad, pero tenemos una capacidad efectiva del orden de 40.000 en todo Chile”, añadió el parlamentario por el Biobío.

    Santiago, 17 de Agosto de 2026. Los presidentes, junto a los secretarios generales de los partidos de oposicion, se reunen en el Partido Socialista para constituir una Comision de Seguridad, destinada a analizar los recientes anuncios del Ejecutivo en esta materia y abordar las preocupaciones que han generado algunas de las medidas propuestas. Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Oficialismo quebrado

    Desde la oposición también remarcaron las dudas que genera al interior de las mismas filas oficialistas la reforma constitucional que presentará el Ejecutivo.

    El domingo, en una entrevista con La Tercera, el presidente de la UDI Guillermo Ramírez remarcó sobre el borrador conocido que “en las condiciones actuales no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

    Creo que da cuenta de que hay varias derechas, una derecha que es oposición intransigente, con además pésimas ideas, que es la derecha del libertario. Pero dentro del gobierno, del oficialismo mismo, tenemos aquellos que tienen el borrador, otros que parece que no les llegó, otros que están en contra total de una reforma constitucional”, criticó antes del ingreso de los dirigentes la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

    Santiago, 17 de Agosto de 2026. Los presidentes, junto a los secretarios generales de los partidos de oposicion, se reunen en el Partido Socialista para constituir una Comision de Seguridad, destinada a analizar los recientes anuncios del Ejecutivo en esta materia y abordar las preocupaciones que han generado algunas de las medidas propuestas. Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Ortiz, por su parte, considera que el quiebre en el oficialismo existe “desde el minuto uno”, ya que colectividades como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario han terminado chocando con Chile Vamos en diversos temas más ideológicos.

    “El Presidente Kast, más que armar un equipo ministerial donde todos tengan claro el ministerio que representan, pero también cuál va a ser el rol técnico y político que van a jugar, solamente se dedicó a nombrar un gabinete”, explicó.

    Mientras tanto, Soto se mostró de acuerdo con la apreciación del dirigente gremialista.

    “Por un lado tenemos al Partido Republicano y al Libertario defendiendo fuertemente esta reforma constitucional, al parecer teniendo una intencionalidad de abrir paso a un gobierno liberal en nuestro país que restringe libertades, que debilita la democracia desde adentro. Y por el otro lado, Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli defendiendo la democracia y planteando diferencias con su propio gobierno. Eso a mí me parece que es valiente y, por lo tanto, hacemos un llamado a tender puentes con Chile Vamos”, señaló.

    Santiago, 17 de Agosto de 2026. Los presidentes, junto a los secretarios generales de los partidos de oposicion, se reunen en el Partido Socialista para constituir una Comision de Seguridad, destinada a analizar los recientes anuncios del Ejecutivo en esta materia y abordar las preocupaciones que han generado algunas de las medidas propuestas. Diego Martin /Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE
    Más sobre:SeguridadOposiciónLautaro CarmonaRaúl SotoPaulina VodanovicÁlvaro OrtizOficialismo

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