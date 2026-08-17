Baja segregada mantiene en alerta al norte: Tocopilla concentra las principales afectaciones y evacuaciones preventivas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) mantiene la alerta a las regiones del norte del país debido a una baja segregada, con precipitaciones concentradas y episodios de alta intensidad que ya han generado interrupciones de conectividad, activación de quebradas y evacuaciones preventivas.

La principal preocupación está puesta en Tocopilla, donde se activaron vías de flujo aluvional y se ordenó la evacuación preventiva de los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Huella Tres Puntas y Colón.

En una nueva mesa técnica encabezada por el Ministerio del Interior y organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), se informó que en Tarapacá existen interrupciones en las rutas 16, 504 y A750, mientras que en Alto Hospicio se contabilizan preliminarmente seis personas albergadas de manera preventiva y siete damnificadas.

En Antofagasta, la situación más compleja se concentra en Tocopilla. La Ruta 1 permanece interrumpida entre Taltal y Tocopilla debido a deslizamientos, mientras maquinaria del MOP trabaja para recuperar la conectividad. También se mantienen cierres preventivos en las rutas B-710 y B-902 por desprendimientos de rocas. Para las personas evacuadas se habilitó la Escuela Gabriela Mistral como albergue.

La autoridad informó además que 20 viviendas se encuentran en evaluación en la comuna de Antofagasta. En materia de suministro eléctrico, a las 9:30 horas se registraban más de 23 mil clientes sin servicio entre Arica y Parinacota y Coquimbo, con la mayor concentración en Antofagasta, donde había más de 16.700 afectados.

En Coquimbo, en tanto, se reportan interrupciones en la Ruta 5 y activación de quebradas en sectores de Monte Patria y Río Hurtado, situaciones que están siendo atendidas con maquinaria desplegada preventivamente. Atacama, hasta el momento, no registra emergencias asociadas al evento.

La autoridad también confirmó que se mantiene la suspensión de clases en Arica y Parinacota y Tarapacá, además de las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda y Mejillones.

La preocupación principal está puesta en la jornada del martes, especialmente en la Región de Antofagasta. El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la DMC, explicó que la baja segregada puede concentrar grandes volúmenes de agua en períodos breves, aumentando el riesgo de remociones en masa y aluviones.

“La condición se está desarrollando como estaba previsto, una condición que está avanzando desde sur a norte por la costa”, explicó. Zúñiga advirtió que la situación podría intensificarse durante la jornada siguiente, señalando que “lo más complicado es lo que viene para mañana, sobre todo para Antofagasta”.

El especialista destacó además la magnitud que pueden tener estas precipitaciones para una zona habitualmente muy seca. En Antofagasta, explicó, la precipitación acumulada anual promedio es de apenas 4,4 milímetros, por lo que registros de 14 o 15 milímetros en 24 horas representarían varias veces lo que normalmente cae durante todo un año.

Respecto de la naturaleza del fenómeno, agregó: “El hecho de que sea una baja segregada, a diferencia de los sistemas frontales, concentra la precipitación en poco tiempo”.

Desde el nivel de emergencia, el llamado estuvo centrado en evitar riesgos asociados a quebradas y cauces y respetar las evacuaciones preventivas. La autoridad señaló que la prioridad en Tocopilla es poner a salvo a las personas y, posteriormente, evaluar eventuales daños en viviendas.

“El llamado a las personas es acatar las instrucciones que está dando la autoridad en terreno, en particular en la comuna de Tocopilla, con ocasión de esta evacuación preventiva”, mencionó la directora de Senapred.