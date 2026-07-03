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    El lamento del DT de Croacia tras la derrota ante Portugal: “Fuimos mejores; no merecíamos ser eliminados”

    Zlatko Dalic sufrió por el resultado y aseguró que los balcánicos no deberían haber perdido ante los lusos. En tanto, Josip Stanisic se mantuvo en la misma línea: "Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado", indicó.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Los futbolistas croatas le reclaman al árbitro en la derrota ante Portugal. Foto: Yang Shu/Xinhua.

    Portugal se impuso sobre Croacia en una definición increíble y avanzó a los octavos de final del Mundial. Los balcánicos anotaron el empate en los descuentos, pero el tanto fue desestimado por posición de adelanto, al igual que otras dos anotaciones desestimadas previamente. El tropiezo también significó la despedida del legendario Luka Modric, que disputó su última Copa del Mundo.

    Tras el encuentro, el técnico Zlatko Dalic lamentó la derrota: “No tengo nada que decir, lamento que hayamos perdido. Fuimos mejores, sobre todo en la segunda parte. Creamos muchas ocasiones, jugamos bien, pero encajamos dos goles”. comenzó señalando a HTV, instantáneamente después del pitazo final.

    El estratega aseguró que no merecían ser eliminados: “Recibimos un gol en el tiempo de descuento, pero no tengo quejas sobre los jugadores. Lucharon y lo intentaron, lo dieron todo. El balón no quería entrar, tuvimos muchas buenas oportunidades, pero no logramos marcar el 2-0. Felicidades a Portugal, es difícil. Quizás no merecíamos ser eliminados, estuvimos al mismo nivel con Portugal“, indicó.

    Por otra parte, descartó hablar de su futuro: “¿Qué sigue después del Mundial? No tengo comentarios, hablaremos de eso más adelante“, señaló el técnico, que sumó su tercer Mundial al Mando de Croacia.

    El sufrimiento croata

    Josip Stanisic, también incrédulo por el cierre de infarto, se mantuvo en la misma línea y sufrió por el resultado: “Sinceramente, no sé qué decir. Tuvimos mala suerte; en la primera parte no estuvimos a la altura. Es difícil jugar contra un equipo así cuando sabes lo buenos que son. Mejoramos en la segunda parte, pero encajamos dos goles tontos. También tuvimos ocasiones, pero hoy la suerte no estuvo de nuestro lado”, indicó el defensor del Bayern Múnich.

    Hubo un par de ocasiones en las que el árbitro pudo haber pitado a nuestro favor, pero no lo hizo. Estamos decepcionados y no sé qué más decir. Son pequeños detalles los que marcan la diferencia; a veces es fuera de juego, a veces no. Recibimos dos goles tontos, un penal y un centro que podríamos haber defendido mejor. Hemos tenido bastante suerte en Mundiales anteriores, hay que reconocerlo. Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado”, añadió.

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