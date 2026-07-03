“¡No me empujes!”: selección de Egipto protagoniza incidentes con la policía de Dallas en su hotel de concentración

Un miembro de la delegación egipcia se enfrascó en un polémico incidente con un agente de la policía de Dallas.

Una nueva controversia implica a la seguridad del Mundial 2026. La selección de Egipto, que se medirá a Australia por los dieciseisavos de final, protagonizó un incidente con la policía de Dallas. En la previa al crucial encuentro, un miembro de la delegación africana y un agente se vieron involucrados en un conflicto que incluso llegó a las agresiones físicas.

El polémico acontecimiento se originó luego de que uno de los futbolistas de los Faraones atendiera a un pequeño fanático que le pidió una fotografía en el hotel de concentración de los africanos. El jugador era custodiado de cerca por uno de los policías.

La situación no le pareció a Ibrahim Hassan, hermano del técnico Hossam Hassan, quien realizó un reclamo. Esto derivó en una discusión y desató la furia del cuerpo de seguridad, dando paso al incidente. Ambos lados comenzaron a levantar la voz y gritarse. “¡No me empujes!”, se escucha.

La situación escaló a tal punto que tanto el futbolista como el agente policial llegaron a los empujones. En ese momento fue cuando personas de ambos bandos llegaron para controlar la pelea, separarlos y calmar el ambiente antes de que siguiera escalando y pasara a mayores. Eso sí, a la lejanía, ambos protagonistas continuaron increpándose e insultándose.

La delegación de Egipto aseguró que el altercado quedó bajo control, calificándola como un incidente menor. Por ello, se presume que no tendrá impacto en la concentración egipcia ni en la preparación para el duelo ante Australia.

Por otra parte, hasta el momento, las autoridades norteamericanas no informaron sobre personas detenidas ni sanciones relacionadas con lo acontecido. No obstante, la situación fue registrada por uno de los presentes y se viralizó rápidamente a través de redes sociales.

El incidente provocó nuevas críticas hacia la seguridad del certamen planetario. Han habido reiterados cuestionamientos principalmente por las excesivas inspecciones y la rudeza de las fuerzas policiales y sus controles, principalmente hacia selecciones africanas o de Medio Oriente.