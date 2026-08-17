Problemas de sobredotación, licencias médicas y baja en matrícula: director (s) de Educación Pública detalla estado financiero de los SLEP

El director (s) de Educación Pública, Pedro Larraín, expuso frente a la comisión de Educación del Senado sobre el estado financiero de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), dando a conocer “la magnitud y el origen de la evolución del desequilibrio financiero del sistema”, así como también las medidas que la DEP está adoptando para abordarlo.

“Falta prácticamente el 50% para llegar a los 70 servicios locales. Y llevamos 8 años de implementación y están proyectados 3 años más para implementar el 50%”, apuntó Larraín al referirse a la implementación del servicio: hay 36 servicios en 169 comunas, con 640 mil estudiantes en 16 regiones.

Respecto al estado actual, el director (s) mencionó que el Consejo Evaluador de la Educación Pública, en su informe del año 2025, “indicó tres aspectos importantes que tenemos que hacernos cargo, con mucha responsabilidad”.

Estas serían la sobredotación y el déficit estructural del sistema, un desajuste entre la Administración Central y el sostenedor educacional, y las malas condiciones del traspaso desde la Administración Municipal.

Sobre ellos, apuntó que “se ha estado trabajando”.

Uno de los temas más relevantes que deben abordar, detalló, es la sobredotación. Mientras que respecto al déficit estructural señaló que “tenemos un costo al alza, ingresos a la baja y un costo fiscal que aumenta”.

“Los ingresos nuestros son por matrícula y asistencia. La matrícula va en caída desde el año 2010 al 2025 en un 16%. Respecto a los costos, van en aumento”, detalló.

Respecto a la dotación, indicó que “aumenta un 7% en docentes y un 11% en asistentes de la educación en los últimos ocho años”.

Según detalló el director (s), “es por todos sabido que los traspasos, o en los años previos e inmediatamente previos a los traspasos, las dotaciones municipales se han incrementado (...) También tenemos un problema estructural que son las licencias médicas que tienen números importantes y que nos aprietan porque va directamente relacionado con la calidad de la educación cuando tenemos ausencia de profesores”.

“Por lo tanto, los problemas transversales de esta implementación es la baja de aportes municipales, hay problemas de caja para dar soporte al sistema, hay un déficit fiscal, hay aumento del aporte año a año dado el déficit existente (FIGA), deudas previsionales altas por comuna, las cuales crecen por altos intereses año a año, y el traspaso de infraestructura consideramos que no está en buenas condiciones, y ese es un problema que aprieta al sistema”, detalló.

En materia de la baja en matrícula, detalló que es un problema que se debe abordar, ya que se proyectan 370.000 estudiantes menos para el 2030.

En cuanto al ausentismo laboral por otra parte, Larraín apuntó que esto “es un problema estructural que acompaña a todo el sistema educativo”.

Así, detalló, el 2025 de un universo de 118 mil funcionarios, 55 mil tuvieron licencia médica entre uno o más días, sumando un total de 2.326.000 días de licencia médica. 9.306 funcionarios en tanto, estuvieron ausentes el año completo.

“Podemos hacer un cálculo muy aproximado: si tenemos que reemplazar la mitad de ese ausentismo, nos habla de un costo de 75.000 millones por reemplazo”, expresó.

Por otra parte, apuntó, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FIGA), del año 2025, reemplazó sólo el 70% del aporte que realizaban los municipios, dejando una brecha cercana a 58.000 millones al año.

Con todo, detalló, el déficit para el año 2025 estuvo en 254.000 millones, que es un 15% del gasto total.

“Lamentablemente cerca del 90% está destinado al pago de remuneraciones. Hay un 5% de operación, cada día más creciente con el tema del transporte escolar, los bienes y servicios un 4%, y sólo un 2% destinado a mejoras educativas, que es para lo que existimos”, detalló.

A esto se suma la deuda flotante de 49 mil millones, añadió, y la deuda previsional, que en términos nominales “es de 70 mil millones, y por los intereses se ha incrementado en ocho veces”.

Sobre cómo están enfrentando esta situación, indicó que existe “coordinación regular y muy valiosa con la DIPRES, la subsecretaría de Educación y la DEP para el financiamiento de remuneraciones.

“La Subsecretaría de Educación está altamente involucrada en cada proceso que llevamos a cabo”, añadió.

También, indicó, están llevando a cabo una revisión de contrataciones y dotaciones que exceden lo autorizado por glosa, con informes de gestión por SLEP.

Sumado a esto, también están diseñando “un plan de dotaciones adecuadas”.

En esto, el director (s) de la DEP señaló que hay un estudio encargado el año pasado al CIE de la Universidad de Chile para establecer modelos que permitan determinar estándares de dotación.

“Ese modelo está muy avanzado, está pronto a ser entregado, hemos estado trabajando con ellos y nos va a permitir tener un dato objetivo sobre el cual pararnos (...) vamos a poder tener algo que nos permita proyectar las dotaciones adecuadas”, concluyó.

Problemas de sobredotación

Tras la presentación, el senador Vlado Mirosevic (PL) calificó como “alarmante” la cifra entregada por el director (s) respecto al aumento de dotación previo al traspaso por parte de los municipios.

“Eso da cuenta de una tremenda irresponsabilidad de muchos alcaldes que no aumentaron la dotación mientras estaban a cargo de la administración”, y que lo hicieron previo al traspaso, indicó.

El diputado Gustavo Sanhueza (UDI) en tanto, hizo hincapié en buscar la forma de evitar que la sobredotación vuelva ocurrir.

“Porque finalmente lo que está pasando es que se está traspasando la sobredotación y todos los años se le está inyectando mayor cantidad de recursos para financiar esa sobredotación. Entonces, no estamos haciendo un uso adecuado de los recursos públicos. Y por otro lado, tenemos que ver cómo mejoramos nuestro sistema educativo, el fondo del asunto”, indicó.

“Estamos hablando solamente de la parte administrativa y hay algo que es el fondo, que para mí es lo más relevante, es cómo mejoramos finalmente la educación pública en el aula”, sostuvo.