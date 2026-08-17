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    Declaran alarma meteorológica para zonas de la región de Antofagasta: se esperan para el martes precipitaciones de entre 15 y 25 mm

    Desde la madrugada del martes se espera que en zonas de Tocopilla y Taltal se desarrollen precipitaciones intensas en un corto período de tiempo. Las lluvias de este lunes ya han provocado activaciones de quebradas que han forzado la evacuación preventiva de distintos poblados.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Antofagasta 17 de agosto 2026. Intensas lluvias afectan a la region de Antofagasta a consecuencia de un sistema frontal alojado en el norte del pais. Yamil Maureira A./Aton Chile YAMIL MAUREIRA A./ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) declaró este lunes alarma meteorológica para algunas zonas de la región Antofagasta debido al pronóstico de precipitaciones intensas en un corto período de tiempo para este martes.

    Según detalló la entidad meteorológica en uno de sus últimos informes, el sistema frontal provocado por una baja segregada podría dejar desde la madrugada del martes una cantidad de precipitaciones entre los 15 y los 25 mm en las zonas afectadas, las que se extenderían durante toda la jornada.

    Estas zonas corresponderían principalmente a la zona litoral de la región (Tocopilla y Taltal) y de la Cordillera de la Costa (Tocopilla hasta Taltal).

    Municipalidad de Taltal

    Y es que ya durante este lunes las precipitaciones han provocado las activaciones de quebradas en algunos sectores de Tocopilla.

    En particular, la mañana de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió alertas SAE para llamar a la evacuación de los sectores de población Huella 3 Puntas, población Colón, Pacífico Norte y Tres Marías debido a esta situación.

    Mientras tanto, desde Senapred mantienen la alerta amarilla para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por el sistema frontal.

    Además de las lluvias, también se espera el desarrollo de vientos moderados a fuertes en los sectores de la Cordillera de la Costa, la Pampa y la Precordillera Occidental.

    Según el pronóstico de la DMC, en los sectores cordilleranos se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre los 80 y los 100 km/h. En la Pampa, en tanto, los vientos estarían entre los 50 y 70 km/h.

    Más sobre:Alarma meteorológicaPrecipitacionesLluviaAntofagasta

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