Municipalidad de Independencia se querella contra responsables de explosión de gas que dejó cuatro personas lesionadas

La Municipalidad de Independencia interpuso una querella criminal por el cuasidelito de lesiones graves, a raíz de la explosión registrada la tarde del miércoles 12 de agosto en el sector del pasaje Coraceros con calle Walter Lihn.

El hecho, registrado en medio de trabajos en el sector, dejó a cuatro personas lesionadas y provocó graves daños en una vivienda y otros inmuebles.

La querella fue presentada ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago y está dirigida contra tres personas individualizadas en los antecedentes de las indagatorias que sustancia la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, además de todos los que eventualmente resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, expresó su solidaridad con las familias afectadas y recalcó que el municipio actuará con decisión para esclarecer lo ocurrido.

“Detrás de esta tragedia hay vecinos, hay una mujer de 70 años, hay un niño y hay familias que vieron cómo, en segundos, sus hogares y su tranquilidad quedaban destruidos. Como municipio no vamos a trepidar en que se conozca toda la verdad, que se determinen las responsabilidades que correspondan y que, si hubo negligencia, quienes resulten responsables respondan ante la justicia”, manifestó el jefe comunal.

Perforación de matriz

La emergencia se produjo luego de que los trabajadores intervinieran una tubería de combustible durante las faenas destinadas al empalme de un suministro de agua.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la querella, durante tareas de excavación e intervención del subsuelo se habría perforado una matriz de gas ubicada aproximadamente a 1,5 metros de profundidad.

La perforación generó una fuga que derivó en una acumulación de gas que terminó con la explosión e incendio del inmueble ubicado en pasaje Cazadores.

El siniestro provocó daños de consideración en la vivienda afectada, además de afectar inmuebles colindantes.

Por este caso, la Fiscalía Centro Norte, ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, formalizó a tres trabajadores por cuatro cuasidelitos de lesiones graves.

Los imputados quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.

El tribunal dispuso un plazo de investigación de 120 días.

Al menos cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de 70 años y un niño de nueve, además de dos adultos que sufrieron quemaduras de diversa consideración, debiendo ser atendidos en centros asistenciales de la capital.

Frente a estos hechos, la Municipalidad de Independencia solicitó al Ministerio Público una serie de diligencias destinadas a determinar con precisión cómo ocurrió la explosión y establecer eventuales responsabilidades.

Entre ellas se encuentra una orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI), requerimientos de información a Metrogas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y Bomberos, además de antecedentes a las empresas involucradas y la revisión de registros de cámaras de seguridad del sector.

El escrito del municipio fue acogido a tramitación solicitándose que los antecedentes sean investigados por el Ministerio Público.