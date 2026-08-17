Escasez de mujeres en el gabinete de Kast despierta preocupación en sectores del oficialismo

Cuando José Antonio Kast asumió la Presidencia, el 11 de marzo de este año, once mujeres lo acompañaron: nueve independientes, una militante del Partido Republicano y una histórica de la Democracia Cristiana asumieron como sus ministras.

A menos de seis meses de ese día, la proporción de mujeres en el gabinete ha disminuido. Durante su administración, Kast ha realizado dos ajustes ministeriales. El 19 de mayo, removió a Trinidad Steinert y Mara Sedini de los ministerios de Seguridad y de la Secretaría General de Gobierno, respectivamente. El jueves de la semana pasada, hizo otro más, al sacar a Natalia Duco de Deportes.

En el sector saben que el tema ha significado un flanco para el Mandatario en el pasado, sobre todo durante sus primeras dos campañas presidenciales.

Hoy, en total, son ocho las mujeres las que acompañan al Presidente. Y 14 hombres. Aunque Kast nunca se propuso formar un gabinete que cumpla con un equilibrio de género -como sí lo hizo el expresidente Gabriel Boric, quien, de todas formas, no lo cumplió-, esa nueva proporción ha abierto una inquietud en sectores del oficialismo.

Por ejemplo, la exministra Karla Rubilar dijo a este medio que “es legítimo exigir idoneidad antes que una paridad puramente numérica, pero resulta poco convincente sostener que, entre tantas mujeres calificadas, la relación 8–14 responde solo al mérito. Hay muchas mujeres que tienen todas las competencias para ser ministras y ojalá al futuro se les dé espacio”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Por su parte, la exministra de la Mujer Isabel Pla (UDI) sostuvo que “los gabinetes deben integrarse por mérito, competencia y convicción. Me parece que, en el primer gabinete, algunas decisiones respondieron más a un gesto simbólico que a esos atributos. En Chile hay tantos hombres como mujeres altamente preparadas para asumir en cualquier cartera. Incorporarlas expresaría el reconocimiento del gobierno a la participación de liderazgos femeninos en todas las áreas, con iguales o incluso más exigencias”.

13 MARZO 2025 ISABEL PLÁ FOTO PABLO VÁSQUEZ R. Pablo Vásquez R

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), en tanto, apuntó a que “hay varios ministros que prefieren pasar “piola” para no generar problemas y siguen sin ser muy relevantes. Eso también es complejo. El presidente debe ponderar esas bajas cuando produzca nuevos cambios. Mujeres capaces, con experiencia y vocación en nuestro sector hay”.

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En esa línea, en privado algunas parlamentarias si bien afirman que son otros los criterios que se deben tener en consideración para conformar el gabinete, cuestionan que habitualmente se tiende a exigir más a las ministras que a los hombres en el gabinete lo que -dicen- explica en parte las últimas modificaciones.

No todas las mujeres en Chile Vamos, sin embargo, comparten esta preocupación. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), planteó que “en general, a las familias chilenas le da exactamente lo mismo si (un ministro) es un hombre, una mujer, un gay, una lesbiana o lo que tú quieras (…). A la gente lo que más le importa es la solución de los problemas (…). Yo, al menos en mi distrito, ninguna persona me ha nombrado ese tema, lo único que quieren hoy día son resultados”.

En conversación con Radio Biobío, la actual ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, se refirió a esa diferencia numérica entre hombres y mujeres. La secretaria de Estado explicó que las salidas de las ahora exautoridades “no constituyen un motivo de género el cambio de gabinete, sino que es propia de la evaluación que realiza el Presidente”.

Como Kast en ningún momento se propuso un equilibrio de género en su gabinete, en el gobierno desdramatizan la situación. También destacan que en ningún momento han intentado que la actual administración sea percibida como “feminista”.