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    Luka Modric arremete contra el arbitraje del Mundial: “Usan el VAR de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo”

    El volante, que jugó su último partido en una Copa del Mundo, cuestiona el gol anulado a su elenco y el penal cobrado a favor de Portugal.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Luka Modric arremete contra el arbitraje del Mundial: “Usan el VAR de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo”. Yang Shu

    Luka Modric se despidió del Mundial. Lo hizo con discurso crítico contra el arbitraje y el uso del VAR tras la eliminación de Croacia por la derrota por 2-1 ante Portugal.

    El mediocampista apuntó principalmente a la anulación del gol que pudo ser el 2-2 en el décimo minuto de descuento. “¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego”, lanzó.

    El volante también cuestionó la intervención del VAR en la jugada que terminó con el penal convertido por Cristiano Ronaldo para el empate 1-1. “Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penal... si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo”, afirmó.

    Modric y Cristiano Ronaldo.

    “El VAR debería intervenir si es un error 200%, pero si no lo es, si está en la zona gris, no tienes voz ni voto. No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penal. Ambos equipos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penal así en un partido como este”, añadió.

    Modric insistió en que Croacia fue perjudicada. “No tenemos voz ni voto. Eso me molesta y siempre nos perjudica. Seguimos adelante, no nos quejaremos, pero claro, algunas cosas me molestan porque el destino decide el estado de ánimo para todo lo que haces, lo que sacrificas, te destrozas, luchas... Hay jugadores jóvenes que vienen aquí y luego les haces algo así. Siempre se nos perjudica”, expresó.

    Pese a las críticas, el mediocampista de 40 años destacó el rendimiento de su selección en el Mundial. “No voy a hablar más del arbitraje, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo luchamos, cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo. Sigamos adelante, ahora reiniciamos y eso es todo”, cerró.

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