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    Cristiano Ronaldo se ilusiona en Portugal tras eliminar a Croacia: “Para ganar el Mundial hay que saber sufrir”

    El delantero destaca la reacción de su selección para imponerse en los dieciseisavos de final.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cristiano Ronaldo se ilusiona en Portugal tras eliminar a Croacia: “Para ganar el Mundial hay que saber sufrir”. Yang Shu

    Portugal avanzó a los octavos de final del Mundial tras vencer por 2-1 a Croacia en Toronto. Después de la clasificación, Cristiano Ronaldo se refirió a la forma en que su equipo superó el encuentro y aseguró que ese tipo de partidos son necesarios para aspirar al título de la Copa del Mundo.

    “Hoy tuvimos que saber sufrir. Para ganar una competición de esta magnitud, hay que saber sufrir. El partido de hoy fue muy interesante para los espectadores”, señaló CR7 de entrada.

    Luego realizó un análisis más recabado del compromiso: “Controlamos bastante bien el juego en la primera parte, la segunda fue más caótica. Ellos marcaron, nos estresamos un poco, pero el punto de inflexión emocional llegó cuando marqué el penal. A partir de ahí, el partido fue más fácil. Seguimos teniendo algunas dificultades, pero de eso se trata la competición, y tenemos que seguir adelante”.

    Cristiano marcó el 1-1 para Portugal. Foto: FIFA

    Portugal dominó el primer tiempo, aunque no logró traducir la posesión en goles. En el complemento, Croacia abrió la cuenta con un gol de Ivan Perisic y complicó a los dirigidos por Roberto Martínez. Cristiano igualó el marcador mediante un penal en el minuto 68, mientras que Gonçalo Ramos anotó el 2-1 definitivo en el tiempo agregado. Antes del pitazo final, el VAR anuló un empate croata por posición de adelanto. CR7 fue sustituido tras el empate.

    El Bicho fue consultado por su futuro y evitó entregar una definición sobre su continuidad “El futuro de Cristiano no es importante ahora mismo. Hablaré... Tendré tiempo, después de ganar o perder, hablaré con mi familia y luego tomaré la mejor decisión. Ya no tomo decisiones en el fragor del momento, ahora todo se hace con calma. Ahora, se trata de disfrutar del presente”, afirmó.

    El futbolista de 41 años también tuvo palabras para Luka Modric, su excompañero en el Real Madrid, quien vivió su último encuentro en una Copa del Mundo. “Le dije ‘felicidades Luka, buena suerte para el futuro de tu carrera’. Jugamos juntos muchos años en el Real Madrid y es genial verlo todavía al más alto nivel”, comentó.

    Otro que tomó la palabra fue Gonçalo Ramos, el héroe lusitano en la agonía. “Fue un partido difícil. Nos vimos por detrás en el marcador y aquello acabó convirtiéndose en un duelo desesperado y agónico. Lo más importante es que logramos salir adelante y demostramos la fortaleza del equipo. Eso ya quedó atrás. Es hora de centrarse en el siguiente. El gol fue puro instinto“, dijo el ariete.

    “Sé que suelo dar un paso al frente en momentos así. Normalmente marco y decido los partidos. Una vez más, demostré que estoy aquí para ayudar y marcar la diferencia. Hay días más difíciles, pero los días de partido son otra historia”, añadió.

    El atacante también reveló un diálogo con CR7. “Hay cosas más importantes que simplemente jugar bien o mal. si no tengo la energía adecuada, no puedo ayudar al equipo. Hoy logré hacerlo y valió la pena. Cristiano me había dicho que sería importante y que ayudaría al equipo. Les dije a mis compañeros en el vestuario que no se preocupara, que si entraba al campo, marcaría. Cumplí mi palabra“, cerró Ramos.

    Portugal avanzó a los octavos de final del Mundial, donde enfrentará a España en Dallas por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

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