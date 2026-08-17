El mensaje de Chile antes del duelo clave frente a Australia en el Mundial de Hockey: “Tenemos que volver a ser las Diablas”

El mensaje de Chile antes del duelo clave ante Australia en el Mundial de Hockey: “Tenemos que volver a ser las Diablas”. Foto: Chile Hockey

Las Diablas sufrieron su segunda derrota en el Mundial de Hockey. Chile cayó por 3-0 ante Japón. Tras el encuentro, el técnico Cristóbal Rodríguez analizó la derrota. “Fue un partido muy parejo donde a ellas se les abrió el arco mucho más que a nosotros. Defendieron súper bien, fueron un bloque muy defensivo que costó mucho entrar. Nosotros dejamos mucho espacio en nuestra espalda que ellas supieron aprovechar”, señaló.

El entrenador agregó que el resultado fue más amplio de lo que mostró el trámite. “Pienso que podríamos haber sido mucho mejores tanto en el resultado como en el desempeño. También creo que es bastante injusto, tres goles de diferencia. Se vio un partido mucho más parejo”, afirmó.

Rodríguez apuntó especialmente al rendimiento del equipo durante la primera mitad, período en el que Japón consiguió los tres goles del encuentro. “Hubo falta de convicción. Es un tema que hablamos en el entretiempo. La convicción que mostramos contra Países Bajos desde el primer minuto la vimos recién reflejada en el segundo tiempo y fue donde se emparejó el partido. Pero ya íbamos 3-0 abajo”, explicó.

Las Diablas fueron goleadas por Japón. Foto: Chile Hockey Barbara Gaete

En ese sentido, el técnico identificó otra de las falencias del encuentro. “Dimos muchos córneres defensivos, muchos. Encontramos pocos ofensivos y creo que ahí estuvo la gran diferencia”, sostuvo.

De cara al partido frente a Australia, Rodríguez puso el foco en el funcionamiento. “Tenemos que compactar más las presiones, ir todas juntas. Sobre todo en el primer tiempo vimos líneas muy separadas. Una primera línea aquí, una segunda línea que se quedaba, se abrían espacios entre wing y volante. Creo que tenemos que ser más consistentes en la presión”, indicó.

María Jesús Maldonado también abordó la derrota y reconoció la superioridad japonesa. “Creo que se llevan los tres puntos merecidamente. No encontramos la vuelta, sobre todo los primeros dos cuartos. Después nosotros quisimos salir a buscarlo en el tercero y cuarto, tuvimos un par de córneres que no nos salieron”, comentó.

La jugadora admitió que el resultado golpeó al equipo, pero afirmó que ahora deberán concentrarse en la definición del grupo. “Perdimos esos dos primeros cuartos y me deja un poco achacada. Obviamente también con más ganas de ir a buscar el próximo partido, porque si queremos estar dentro de las ocho tenemos que ir a buscarlo. Así es el alto rendimiento”, sostuvo.

Maldonado también señaló los aspectos que deberán corregir para enfrentar a Australia. “Creo que principalmente nuestra defensa de área. Si defendimos como le defendimos a Países Bajos hace dos días, tenemos que defenderle así a todos. Hoy no fuimos 100% certeras ahí y también en nuestro juego de ataque. Al final el partido lo gana el que está más fino en los detalles y hoy no fuimos nosotras”, explicó.

“Creo que Australia es un partido durísimo. Son potencia del mundo, ya le hemos ganado antes una vez y creo que, si queremos salir a ganar, salir a jugar, tenemos que volver a ser las Diablas, volver a ser las Diablas que fuimos contra Países Bajos”, añadió. “Obviamente también tenemos que salir a afinar esos detalles, que creo que van por nuestro juego de ataque de área y nuestro juego de defensa de área”, cerró.