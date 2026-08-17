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    Duro golpe para las Diablas: caen ante Japón y se complican en el Mundial de Hockey

    La selección chilena cayó por 3-0 ante el combinado nipón en su segundo partido. Deberá esperar el resultado entre Países Bajos y Australia antes de jugarse sus opciones de avanzar en la última fecha.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Duro golpe para las Diablas: caen ante Japón y se complican en el Mundial de Hockey. Foto: Chile Hockey Barbara Gaete

    Las Diablas se complican en el Mundial. La selección chilena femenina de hockey césped sufrió su segunda derrota en el certamen que se disputa en Países Bajos. Esta vez cayeron por 3-0 frente a Japón. Quedan obligadas a buscar un triunfo en la última fecha de la fase de grupos para mantener sus opciones de continuar en competencia.

    Después de comenzar su participación con una derrota ante el local, el equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez. Chile se encontró con un conjunto japonés que respondió con presión y que consiguió generar rápido las primeras ocasiones del partido.

    La apertura de la cuenta llegó a los siete minutos del primer cuarto. Japón dispuso de un córner corto y Miyu Hasegawa aprovechó la jugada fija para superar a la defensa nacional y establecer el 1-0. El encuentro tenía como antecedente el enfrentamiento entre ambos equipos disputado meses atrás en Santiago. En aquella oportunidad, Chile se impuso a Japón mediante shootouts. Esta vez, sin embargo, el cuadro asiático consiguió controlar el desarrollo desde el primer cuarto.

    La situación se complicó para las Diablas apenas iniciado el segundo período. Un error de Denise Rojas en el control de la pelota dejó a Hiroka Murayama con espacio para avanzar hacia el arco chileno. La japonesa quedó mano a mano con Natalia Salvador y definió ante la salida de la arquera para aumentar la diferencia.

    Las Diablas cayeron ante Japón. Foto: Chile Hockey Barbara Gaete

    Chile no consiguió responder después del segundo tanto. Japón mantuvo el control del partido y volvió a aprovechar una acción de pelota detenida. A los ocho minutos del segundo cuarto, Maho Ueno recibió tras un córner corto y sacó un remate al sector superior del arco para convertir el 3-0.

    Con tres goles de diferencia antes del descanso, la Selección quedó obligada a modificar el trámite durante la segunda mitad. Las nacionales buscaron adelantar sus líneas y recuperar la pelota más cerca del área japonesa, aunque durante buena parte del tercer cuarto no consiguieron transformar esa intención en ocasiones claras.

    La primera aproximación de mayor riesgo llegó recién sobre el final del tercer período. Josefa Salas recibió dentro del área y probó con un remate cruzado, en una de las pocas acciones en que Chile consiguió encontrar espacio dentro de la defensa rival. La jugada no terminó en el descuento y Japón mantuvo su ventaja de tres goles antes de afrontar los últimos 15 minutos.

    Fue precisamente durante el cuarto final cuando las Diablas consiguieron generar sus mejores oportunidades. Fernanda Arrieta tuvo una posibilidad para reducir la diferencia y Denise Rojas también consiguió acercarse al arco asiático.

    Ninguna de las ocasiones terminó en gol. Japón administró la ventaja conseguida durante la primera mitad y evitó que Chile pudiera ingresar en el partido. El marcador no volvió a modificarse y el encuentro terminó 3-0.

    De esta manera, las Diablas llegan a la última jornada sin margen para una nueva derrota si pretende mantener opciones de avanzar. El próximo duelo de Chile es ante Australia está programado para la madrugada del miércoles en Chile (03.30). El equipo nacional deberá esperar el resultado del otro encuentro del grupo (Países Bajos vs. Australia, este lunes a las 12.00) y luego buscar su primera victoria del Mundial para intentar prolongar su participación en Ámsterdam.

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