El primero de CR7 en fases de eliminación del Mundial: revisa el gol de Cristiano Ronaldo con Portugal ante Croacia. Foto: FIFA

Cristiano Ronaldo anotó su primer gol en una fase de eliminación de una Copa del Mundo. El Bicho marcó el 1-1 en el partido entre Portugal y Croacia, por los dieciseisavos de final. El tanto llegó mediante lanzamiento penal.

Minutos antes, el portugués había convertido un gol que fue anulado por posición de adelanto. En este encuentro, con 41 años y 147 días, CR7 se convirtió en el jugador de campo más grande en disputar un partido de ronda eliminatoria de un Mundial.

Hasta este encuentro, todos los goles de Cristiano en Mundiales habían sido en fase de grupos, pese a haber marcado en seis ediciones consecutivas del torneo. En total, sumaba 10 anotaciones antes del duelo ante Croacia. Tras su anotación, el Bicho fue sustituido a los 82 minutos para darle paso a Rúben Neves.