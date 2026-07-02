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    España golea a Austria y espera por Cristiano Ronaldo o Luka Modric en octavos de final del Mundial

    El campeón de Europa venció con un doblete de Mikel Oyarzábal y una muy buena actuación de Lamine Yamal. Ahora va por Croacia o Portugal.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Mikel Oyarzábal abrió el camino para España ante Austria. Foto: fifa.com.

    De menos a más. España poco a poco consolida su cartel de favorito en el Mundial. Luego de una fase de grupos donde no lució mucho, el campeón de Europa impuso todos sus galones y goleó 3-0 a Austria, en Los Ángeles, para instalarse en los octavos de final. De paso, el portero hispano Unai Simón alcanzó los 518 minutos sin recibir un gol y firmó la mayor racha de imbatibilidad de un guardameta en las disputas de la Copa del Mundo. Superó al italiano Walter Zenga, quien registró 517 minutos en Italia 1990.

    Desde el primer minuto, el eléctrico Lamine Yamal tomó el protagonismo e inquietó al arquero Alexander Schlager con un remate de distancia. Una primera muestra de cómo los hispanos coparon los espacios del conjunto austriaco, que en este certamen ya tenían la experiencia de haber enfrentado a una potencia (Argentina).

    Tal como en el duelo ante la Albiceleste, Das Team tuvo que aguantar en su zona para buscar alguna salida rápida y la inspiración de Marcel Sabitzer. A pesar del dominio en la posesión y en remates, no se vio tan incómodo durante la primera parte.

    Luego de la primera pausa de hidratación, los pupilos de Luis de la Fuente salieron decididos a profundizar más esa insinuaciones que tuvieron en el comienzo. A los 29′, Marc Cucurella anotaba tras un córner de Yamal, pero fue anulado por una discutible falta sobre el arquero. Tres minutos más tarde, el astro del Barcelona obligó a lucirse al meta tras una notable jugada y seguidamente Mikel Oyarzábal lo exigió con un tiro cruzado.

    El asedio tuvo su punto cúlmine a los 36′. Pedri abrió hacia la izquierda para Cucurella, quien cedió hacia el medio con un centro bajo para Oyarzábal; el delantero puso el pie y definió rasante para establecer el merecido 1-0.

    Tras el gol, España siguió insistiendo, por lo que siguió dejando espacios atrás. No obstante, la impericia de los delanteros austriacos no les permitió capitalizar esas oportunidades. En contraparte, casi llega el segundo, pero Schlager estuvo portentoso para evitar el gol de tiro libre de Álex Baena y el de Yamal en la jugada siguiente.

    Tras el descanso, la Roja europea salió a asegurar el resultado rápidamente. Antes de los cinco minutos, el arquero ya había tenido bastante trabajo. Sin embargo, por momentos, el equipo español cayó en la excesiva elaboración, lo que le impidió llegar con mayor celeridad a la segunda cifra.

    La lápida

    La tranquilidad para los de De la Fuente finalmente llegó a los 66′. Una muy buena jugada por la izquierda terminó con una asistencia de Álex Baena a Pedro Porro, quien arremetió por el centro del área para poner de cabeza el 2-0 y sentenciar el partido.

    Con el marcador cuesta abajo, Austria se animó un poco más e intentó, con sus limitaciones, buscar el descuento para mantener la ilusión. Sin embargo, en ese afán ofensivo, también dejó nuevos espacios y los hispanos siguieron generando mucho peligro. Yamal estuvo a punto de anotar el tercero, pero David Alaba la sacó de la línea.

    De todos modos, el 3-0 llegaría pronto. A los 89′, Oyarzábal apareció totalmente destapado por el medio para concretar otra brillante asistencia de Cucurella y darle mayor justicia a lo que ocurrió en la cancha.

    Así, el campeón europeo, que sigue sin conceder goles en contra, se medirá con el ganador de Portugal y Croacia, el próximo lunes 6 de julio en Dallas. Cristiano Ronaldo o Luka Modric aparecen en el horizonte, dos leyendas que triunfaron en el Real Madrid.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolEspañaLamine YamalPedro PorroMikel OyarzábalMarc CucurellaLuka ModricCristiano RonaldoPortugalCroaciaAustria

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