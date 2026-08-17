PDG recupera sus 14 diputados tras el regreso de Roberto Arroyo

El Partido de la Gente (PDG) recuperó su bancada de 14 diputados tras concretarse el regreso del diputado Roberto Arroyo, quien había abandonado la colectividad en 2023 para incorporarse al Partido Social Cristiano.

El parlamentario anunció su reincorporación al partido con el que llegó por primera vez a la Cámara de Diputados y aseguró que la decisión responde a una definición política orientada a fortalecer el rol de la colectividad en el Congreso.

“Mi regreso al Partido de la Gente responde a una convicción política. Chile necesita una fuerza de equilibrio, una perfecta balanza que sea capaz de rescatar las buenas ideas, vengan de donde vengan, pero siempre con un sentido de justicia hacia la ciudadanía”, sostuvo Arroyo.

Con su retorno, el PDG vuelve a contar con 14 integrantes en su bancada, luego de la salida de Cristian Contreras, quien dejó la colectividad a comienzos de abril.

Pese a su regreso a la tienda que fundó Franco Parisi, Arroyo enfatizó que su incorporación a la colectividad no supone un respaldo automático a la administración del Presidente José Antonio Kast.

“Mi incorporación al PDG no significa que el gobierno pierda mi voto en todos los proyectos. Como diputado voy a seguir votando en conciencia y proyecto a proyecto”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que apoyará las iniciativas que considere beneficiosas para el país, independientemente del sector político desde el que sean impulsadas.

“Si una iniciativa es buena para Chile, tendrá mi apoyo. Venga del gobierno o venga de cualquier sector”, señaló.

El diputado agregó que también planteará reparos cuando considere que una propuesta requiere modificaciones.

“Y si considero que algo debe corregirse, también lo voy a plantear con claridad”, afirmó