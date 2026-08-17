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    Política

    “No se puede adelantar votación a favor o en contra”: Moreira (UDI) defiende reforma del gobierno de Kast en materia de seguridad

    El parlamentario por la Región de Los Lagos aseguró que en el Senado se puede mejorar y corregir la iniciativa que ingresará el Ejecutivo "con el aporte de todos".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    07.05.2026 Iván Moreira - Senador de la República de Chile. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, defendió públicamente la reforma en seguridad que pretende impulsar el gobierno del Presidente José Antonio Kast, y que incluye un cambio constitucional para combatir al crimen organizado.

    El borrador dado a conocer por La Tercera dio cuenta de que el Ejecutivo busca impulsar cambios en la Carta Magna que pretenden sancionar con exclusiones de prestaciones sociales (salud, educación, laborales y previsionales) a los condenados por delitos graves, vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado; y hasta por 15 años posteriores a la purga de la condena.

    En esa línea, el senador gremialista utilizó su cuenta de X para defender la reforma que impulsa el gobierno en torno a seguridad.

    “Defiendo públicamente la reforma de seguridad del Presidente José Antonio Kast”, partió señalando el senador por le Región de Los Lagos.

    Moreira agregó que “por un borrador que trasciende sin conocer texto definitivo y sin entrar el proyecto al Senado por muchas dudas que existan, no se puede adelantar votación a favor o en contra”, arremetiendo así con la opinión que han entregado parlamentarios como Matías Walker.

    “En el Senado se mejoran los proyectos de ley, se modifican, se corrigen y se llega a acuerdos con el aporte de todos”, manifestó el parlamentario de la UDI.

    En su mensaje, Moreira agregó que “chilenos aspiran a que no existan polémicas de los políticos y se resuelva el tema de seguridad”.

    “Chile es un país desde hace años en donde el crimen organizado y la delincuencia sobrepasó al Estado”, cerró.

    Más sobre:Iván MoreiraUDIReforma constitucionalGobiernoSeguridad

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