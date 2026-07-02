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    “Es el último baile”: la hermana de Cristiano Ronaldo confirma su retiro de la selección de Portugal tras el Mundial

    Kátia Aveiro aseguró que el astro dejará el cuadro luso cuando finalice su participación en la Copa del Mundo. "Lo más importante es disfrutar", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La hermana de Cristiano Ronaldo aseguró que se retirará tras el Mundial. Foto (Xinhua/Xiao Yijiu).

    En la previa del crucial duelo entre Portugal y Croacia por los octavos de final del Mundial, se dio a conocer la noticia de que Cristiano Ronaldo se retirará de la selección cuando termine su participación en la Copa del Mundo. Así lo confirmó Kátia Aveiro, hermana del astro luso.

    “Según la información que tengo, puede decir adiós. No creo que hoy, pero esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Lo digo de una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, reveló en Sport TV.

    También reflexionó sobre lo realizado por su hermano: “Lo más importante es disfrutar de estos veinte y tantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo. Tengo confianza y sonreiremos al final. Ronaldo tiene confianza, está menos nervioso que nosotros”, continuó.

    “Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta. Podemos confiar. ¿España en octavos de final? Venga quien venga, tendremos que enfrentarnos a ellos y tenemos que estar preparados", añadió.

    Kátia Aveiro junto a Cristiano Ronaldo. Foto: @katiaaveirooficial.

    Kátia Aveiro, en la polémica

    La hermana de Cristiano Ronaldo entregó su declaración justo antes de partir hacia el BMO Field de Toronto, recinto donde se disputa el trascendental encuentro entre ibéricos y balcánicos. Ambos elencos buscan un boleto a los cuartos de final del Mundial.

    Por otra parte, no es la primera vez que Kátia Aveiro llama la atención en pleno Mundial. La hermana de Cristiano Ronaldo generó controversia luego del deslucido debut de Portugal en el torneo. La influencer cargó directamente contra los compañeros del Bicho.

    Mágicamente los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraño”, escribió en una historia de Instagram.

    De concretarse su retiro de la selección de Portugal, el Bicho dejaría el combinado luso como su máxima leyenda. Se despediría como el máximo goleador y el futbolista con más partidos. En su palmarés cuenta la Eurocopa 2016 y dos títulos de la Nations League, los únicos trofeos del conjunto a nivel adulto.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalCristiano RonaldoSelección de PortugalPortugalKátia Aveiro

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