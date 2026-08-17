SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gael Yeomans refuerza llamado a conformar una sola coalición del progresismo tras ser electa presidenta del Frente Amplio

    "Es importante el poder avanzar en una agenda común con los sectores de la alianza progresista. Para eso es necesario poder avanzar a una coalición política que incluya no solamente a los partidos políticos, sino que también al mundo social", remarcó.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    David Tralma
    Santiago, 17 de Agosto del 2026. La actual directiva del Frente Amplio realiza un punto de prensa para abordar los resultados de las elecciones internas de la colectividad, cuyo proceso de votación finaliza este domingo 16 de agosto a las 18:00 horas Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    El Frente Amplio (FA) revalidó este lunes el triunfo del pasado domingo de la diputada Gael Yeomans, quien será por los siguientes dos años la presidenta de la colectividad.

    En los comicios internos del partido, desarrollados este fin de semana, la parlamentaria se impuso a quien ostentaba el cargo, Constanza Martínez.

    Según los datos preliminares, un total de 10.358 militantes del FA participaron del proceso, equivalentes al 18,5% del padrón. La lista de Yeomans alcanzó un 54,71% (5.667 sufragios) de las preferencias, con lo que logró superar a Martínez, que alcanzó un 42,03% (4.353 votos).

    Santiago, 17 de Agosto del 2026. La actual directiva del Frente Amplio realiza un punto de prensa para abordar los resultados de las elecciones internas de la colectividad, cuyo proceso de votación finaliza este domingo 16 de agosto a las 18:00 horas Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Todas mis felicitaciones a mi compañera Gael Yeomans, que sin duda va a estar a la altura de este desafío y va a contar por una secretaria general que va a trabajar arduamente por constituir un partido que sea más fuerte en regiones, que escuche más a su militancia de base”, remarcó este lunes Martínez.

    Por su parte, Yeomans señaló que “nuestro trabajo ya como directiva entrante va a ser el poner en valor e implementar los acuerdos que ya conversamos y concluimos en ese congreso ideológico”.

    Consultada la presidente electa por la participación de los militantes durante el proceso, señaló que “el desafío de poder llegar a cada uno de los militantes que son afiliados a nuestro proyecto político lo asumimos con mucha responsabilidad”.

    “Estamos muy agradecidos de la confianza que tuvieron todas esas personas que participaron también del proceso. Es el 18, un poquito más, el 18% de la participación que tuvimos en este proceso. Pero no nos vamos a quedar ahí, nosotros creemos que es importante convocar y para eso vamos a trabajar”, añadió.

    Llamado a coalición del progresismo

    La diputada también enfatizó en la necesidad desde la oposición de conformar una coalición política que confronte al gobierno de José Antonio Kast.

    Nosotros somos un partido socialista, ecologista, feminista, democrático. Y además hemos concluido que es importante el poder avanzar en una agenda común con los sectores de la alianza progresista. Para eso es necesario poder avanzar a una coalición política que incluya no solamente a los partido políticos, sino que también al mundo social y vamos a trabajar muy arduamente en ello”, enfatizó Yeomans.

    Por el momento, los timoneles de la oposición no consideran oportuno adelantarse a esta posibilidad, más faltando aún tres años para las siguientes elecciones.

    Hablar de coaliciones hoy día es innecesario, es contraproducente. Hoy día tenemos que tener un espacio para que cada sector político reflexione, haga sus propias autocríticas, se proyecte hacia adelante y podamos tener una coordinación sobre la base de un respeto de nuestras diferencias”, señaló al respecto Raúl Soto, presidente del PPD.

    “Se puede seguir trabajando y construyendo códigos, contenidos comunes, hasta que madure al punto de ser coalición. Yo tengo un optimismo histórico frente a eso, pero vivamos el proceso”, remarcó por su parte el timonel del PC, Lautaro Carmona.

    Mientras tanto, Álvaro Ortiz señaló que “el ser parte de una coalición habla de que tenemos puntos en común, pero hay otros que no. Y eso no es un mayor drama, sino que también es lo transversal en lo cual se puede transformar una alianza política como la de centro-izquierda”.

    Se vienen elecciones, tanto municipales como de gobernaciones regionales y consejeros regionales y tendremos que ver en qué puntos coincidimos”, añadió el diputado y presidente de la Democracia Cristiana.

    Más sobre:Frente AmplioGael YeomansConstanza MartínezCoaliciónOposición

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidentes oficialistas remarcan que dudas por la reforma constitucional de seguridad “se van aclarando” tras comité político

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    “Kast no tiene liderazgo”: diputados PDG refuerzan arremetida de Parisi y ponen suspenso a futuro lazo con La Moneda

    “¿Acá manda el Presidente o el ministro de Justicia?”: Kast reconoce que no ha revisado indultos y desata reclamos en la derecha

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”

    Alvarado y Quiroz intentan limar asperezas tras el cruce por el TC y Kast se responsabiliza por la descoordinación: “Es culpa mía”

    Lo más leído

    1.
    La doble derrota de los rostros del FA que se la jugaron por Martínez

    La doble derrota de los rostros del FA que se la jugaron por Martínez

    2.
    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    3.
    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    “Tenemos que estar a la altura”: El mensaje de Boric tras triunfo de Yeomans en elecciones del Frente Amplio

    4.
    RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

    RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

    5.
    Kast responde a reparos de Ramírez (UDI) por reforma de seguridad: “Es una cuestión muy apresurada decir que no cuenta con los votos”

    Kast responde a reparos de Ramírez (UDI) por reforma de seguridad: “Es una cuestión muy apresurada decir que no cuenta con los votos”

    6.
    “¿Acá manda el Presidente o el ministro de Justicia?”: Kast reconoce que no ha revisado indultos y desata reclamos en la derecha

    “¿Acá manda el Presidente o el ministro de Justicia?”: Kast reconoce que no ha revisado indultos y desata reclamos en la derecha

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    El fármaco que podría prevenir enfermedades cardíacas en un solo tratamiento, según un ensayo clínico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Cómo es el fármaco contra el Alzheimer que repara el daño del ADN y reduce la inflamación cerebral, según estudios

    Servicios

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Cuándo es el próximo feriado y cuántos quedan en el 2026

    Estos son los beneficios que pueden solicitar las personas cesantes durante agosto

    Estos son los beneficios que pueden solicitar las personas cesantes durante agosto

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”
    Chile

    Alvarado por reforma de seguridad: “No tengo duda de que va a tener el apoyo de nuestros partidos y también de muchos de la oposición”

    Presidentes oficialistas remarcan que dudas por la reforma constitucional de seguridad “se van aclarando” tras comité político

    Terremoto en la UDI: el impacto en el gremialismo del desmarque de Ramírez en las reformas constitucionales de seguridad

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta
    Negocios

    El Ferrari Luce bate el récord del auto nuevo más caro en subasta

    BHP comienza tramitación ambiental de proyecto en Spence por más de US$ 300 millones

    Caso Primus: Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva en contra de ex director médico de CLC

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya
    Tendencias

    Las últimas palabras de Hayden Panettiere sobre su hija Kaya

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    ¿Llueve esta semana en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”
    El Deportivo

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Pasillo de bienvenida y mucha cercanía con Thomas Gillier: así fue el primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Montreal

    El Comité Olímpico debe designarlo: IND ratifica un administrador externo para la Federación de Tenis de Chile

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    KRUPS lanza en Chile sus cafeteras automáticas ultracompactas

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo
    Cultura y entretención

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Fother Muckers presenta el video de Llévame a Mi Casa, su primer single en 15 años: puedes verlo aquí

    El ayer y hoy de la foto en Abbey Road que revivió la monumental biopic de Sam Mendes acerca de The Beatles

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”
    Mundo

    Xi Jinping en acto por centenario de Jiang Zemin: Elogia la represión de Tiananmén y pide volver a una China con “espíritu de lucha indomable”

    Ministro de Defensa de Perú asegura que el Ejército asumirá el control de las cárceles: “No tendrá un rol decorativo”

    Por qué Trump ordenó que los portaaviones de la Armada vuelvan a usar catapultas de vapor

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón