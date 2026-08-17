Gael Yeomans refuerza llamado a conformar una sola coalición del progresismo tras ser electa presidenta del Frente Amplio

Santiago, 17 de Agosto del 2026. La actual directiva del Frente Amplio realiza un punto de prensa para abordar los resultados de las elecciones internas de la colectividad, cuyo proceso de votación finaliza este domingo 16 de agosto a las 18:00 horas Luis Quinteros/Aton Chile

El Frente Amplio (FA) revalidó este lunes el triunfo del pasado domingo de la diputada Gael Yeomans, quien será por los siguientes dos años la presidenta de la colectividad.

En los comicios internos del partido, desarrollados este fin de semana, la parlamentaria se impuso a quien ostentaba el cargo, Constanza Martínez.

Según los datos preliminares, un total de 10.358 militantes del FA participaron del proceso, equivalentes al 18,5% del padrón. La lista de Yeomans alcanzó un 54,71% (5.667 sufragios) de las preferencias, con lo que logró superar a Martínez, que alcanzó un 42,03% (4.353 votos).

Santiago, 17 de Agosto del 2026. La actual directiva del Frente Amplio realiza un punto de prensa para abordar los resultados de las elecciones internas de la colectividad, cuyo proceso de votación finaliza este domingo 16 de agosto a las 18:00 horas Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

“Todas mis felicitaciones a mi compañera Gael Yeomans, que sin duda va a estar a la altura de este desafío y va a contar por una secretaria general que va a trabajar arduamente por constituir un partido que sea más fuerte en regiones, que escuche más a su militancia de base”, remarcó este lunes Martínez.

Por su parte, Yeomans señaló que “ nuestro trabajo ya como directiva entrante va a ser el poner en valor e implementar los acuerdos que ya conversamos y concluimos en ese congreso ideológico ”.

Consultada la presidente electa por la participación de los militantes durante el proceso, señaló que “el desafío de poder llegar a cada uno de los militantes que son afiliados a nuestro proyecto político lo asumimos con mucha responsabilidad”.

“Estamos muy agradecidos de la confianza que tuvieron todas esas personas que participaron también del proceso. Es el 18, un poquito más, el 18% de la participación que tuvimos en este proceso. Pero no nos vamos a quedar ahí, nosotros creemos que es importante convocar y para eso vamos a trabajar”, añadió.

Llamado a coalición del progresismo

La diputada también enfatizó en la necesidad desde la oposición de conformar una coalición política que confronte al gobierno de José Antonio Kast.

“ Nosotros somos un partido socialista, ecologista, feminista, democrático. Y además hemos concluido que es importante el poder avanzar en una agenda común con los sectores de la alianza progresista . Para eso es necesario poder avanzar a una coalición política que incluya no solamente a los partido políticos, sino que también al mundo social y vamos a trabajar muy arduamente en ello”, enfatizó Yeomans.

Por el momento, los timoneles de la oposición no consideran oportuno adelantarse a esta posibilidad, más faltando aún tres años para las siguientes elecciones.

“ Hablar de coaliciones hoy día es innecesario, es contraproducente . Hoy día tenemos que tener un espacio para que cada sector político reflexione, haga sus propias autocríticas, se proyecte hacia adelante y podamos tener una coordinación sobre la base de un respeto de nuestras diferencias”, señaló al respecto Raúl Soto, presidente del PPD.

“Se puede seguir trabajando y construyendo códigos, contenidos comunes, hasta que madure al punto de ser coalición. Yo tengo un optimismo histórico frente a eso, pero vivamos el proceso ”, remarcó por su parte el timonel del PC, Lautaro Carmona.

Mientras tanto, Álvaro Ortiz señaló que “el ser parte de una coalición habla de que tenemos puntos en común, pero hay otros que no. Y eso no es un mayor drama, sino que también es lo transversal en lo cual se puede transformar una alianza política como la de centro-izquierda”.